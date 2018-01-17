قال السياسي السوداني المعروف والمفكر البارز الدكتور تاج السر عثمان، إن تركيا تتجه إلى الاتفاق مع إيران على استئجار جزر الإمارات المحتلة لإعادة تأهيلها، وذلك بعد اتفاق جزيرة “سواكن” السودانية.

ودون “عثمان” في تغريدة له بـ”تويتر” عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) ما نصه:”بعد اتفاق #سواكن : تركيا تتجه للاتفاق مع إيران على استئجار طويل الأمد لجزر طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى وإعادة تأهيلها واستخدامها لأغراض متعددة”

بعد اتفاق #سواكن : تركيا تتجه للاتفاق مع إيران على استئجار طويل الأمد لجزر طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى وإعادة تأهيلها واستخدامها لأغراض متعددة pic.twitter.com/lL0GVYzSbn — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) January 17, 2018

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة، قد كشفت بأن الاتفاق التركي السوداني بتسليم الخرطوم جزيرة “سواكن” لأنقرة تم منذ 6 اشهر، مؤكدة بأن الجزيرة ستشهد إقامة منشأة وقاعدة عسكرية تركية متقدمة وكبيرة.

وقالت المصادر، بان القاعدة التركية ستكون على مسافة قريبة من القواعد الإماراتية في جنوب اليمن ومطلة على باب المندب.

وأكدت المصادر أن شخصيات قانونية عربية مقربة من أنقرة تدخلت في المفاوضات بين الدولتين المستمرة منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أن زيارة “أردوغان” الأخيرة للخرطوم تقصدت الإعلان عن الاتفاق المبرم اصلا خلف الكواليس منذ أشهر.

وكانت إيران قد أقدمت في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث :طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، وأبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة.

وتقع الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة من قبل إيران في منتصف الخليج العربي، وتمكن المحتكم بها من السيطرة على المضيق العربي.