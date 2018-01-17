كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن حاكم دبي محمد بن راشد يرفض المسرحية التي ألفتها أبو ظبي حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله لا يريد اقحام حكومة دبي في اي مواجهه مع دولة قطر الشقيقة بدعوى تعرض الطيران الحربي القطري لطائرات امارة دبي التجارية وعلى من قام بتلك المسرحية ان يحلها بطريقته”.

سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

حفظه الله لايريد اقحام حكومة دبي

في اي مواجهه مع دولة قطر الشقيقه

بدعوى تعرض الطيران الحربي القطري

لطائرات امارة دبي التجاريه وعلى من

قام بتلك المسرحيه ان يحلها بطريقته — بدون ظل (@without__shadow) January 16, 2018

يأتي هذا في وقت نقلت فيه صحيفة “فاينانشال تايمز”، الثلاثاء، عن ثلاث شركات طيران إماراتية، هي “الاتحاد” و”فلاي دبي” و”العربية للطيران”، تأكيدها، عبر متحدثين باسمها، أن الطائرات التابعة لها لم تتعرّض لأية “حوادث”، في أعقاب مزاعم الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أمس، باعتراض مقاتلات حربيّة قطريّة لطائرتين مدنيتين إماراتيتين.

وفي المقابل، رفضت شركة “طيران الإمارات” التعليق، محيلة الطلب إلى الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

وكانت قطر قد نفت، الاثنين ادعاءات الإمارات بأن إحدى طائراتها المتجهة إلى المنامة جرى اعتراضها من قبلمقاتلات قطرية، ووصفت تلك الأنباء بـ”الادعاء الذي يأتي بعد يوم واحد من حادثة اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي تابعة للإمارات أجواء دولة قطر”.

يشار إلى ان هذه الاتهامات الهجمة الإعلامية الموجهة ضد الدوحة تأتي بعد تسليم دولة قطر رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن اختراقات طائرتين عسكريتين إماراتيتين المجال الجوي لدولة قطر”.