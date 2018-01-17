شن المغرد القطري المعروف محمد السويدي، هجوما حادا على سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، بعد تصنعه لدور الشريف الذي لا يقبل الطعن في الأعراض وهاجم المغرد الإماراتي حمد المزروعي بعد إساءته للشيخة موزا والدة أمير قطر.

وهاجم “القحطاني” الذي يدعي الشرف والنبل في الخصومة بتغريدة له حمد المزروعي، ووصفه بسيء التربية، بعد تجاوزاته الغير أخلاقية وخوضه في عرض والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محاولا بتغريدته الزائفة المصطنعة الظهور بدور “الرجل العربي الشريف ذو المرؤة”.

ليفحمه “السويدي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) قائلا:”كذاب أشر وتستغل الظروف لصالحك أكثر من قذف الشيخة موزا السعوديين وأكثر من نشر صوراً مفبركة لها هم السعوديين”

وتابع هجومه “ولم نسمع عنك يوماً أن إعتقلت أو حتى أنذرت أحداً منهم فكل زق ولاعاد تسوي نفسك شريف علينا”

كذاب أشر

وتستغل الظروف لصالحك

أكثر من قذف الشيخة موزا السعوديين

وأكثر من نشر صوراً مفبركة لها هم السعوديين

ولم نسمع عنك يوماً أن إعتقلت أو حتى أنذرت أحداً منهم

فكل زق ولاعاد تسوي نفسك شريف علينا https://t.co/zvpwu7W25R — محمد السويدي (@mohdalsuwaidi7) January 17, 2018

ويبدو أن مهمة المغرد الإماراتي حمد المزروعي قد انتهت وصدرت التعليمات لإنهاء دوره بعد افتضاح أمره باعتباره تحول لكرت محروق طالما استخدمته أبو ظبي في نقل رسائلها دون أن تظهر بشكل رسمي.

ومن هذا المنطلق وفي واقعة مستغربة، شن المستشار في الديوان الملكي السعودي “سليط اللسان” هجوما غير مسبوق ولأول مرة على “المزروعي”، واصفا إياه بسيء التربية، بعد تجاوزاته الغير أخلاقية وخوضه في عرض والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكذلك فضح مغردون ونشطاء بالأدلة تصنع القحطاني وتقمسه لدور الشرف والأخلاق.

والله إنك كذاب وإن الكلب المزروعي معجبكم وجايز لكم.

وبلا طائلة نظام بلا خراط.

المريسيل قذف بالتلفزيون وعلى عينك يا تاجر. أنتم أوصخ وأقذر وأنجس.https://t.co/6hu4RxkRH9 pic.twitter.com/tt1uKvRotK — كشكول (@coluche_ar) January 17, 2018

وكان ناشطون بتويتر قد شنوا هجوما حادا، على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي الذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورد النشطاء عبر وسم “#الشيخة_موزا_مصدر_فخرنا” على تهجم “المزروعي” على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.

كما أعلنت إعلامية قطرية عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يضرب حمد المزروعي بـ”الجزمة” ويوثق ذلكح بالفيديو.