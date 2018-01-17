المسافرون الى أمريكا على متن الملكية الأردنية سيخضعون لمقابلات أمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأربعاء، أنه سيتم اعتبارا من الخميس إجراء مقابلات أمنية مع جميع المسافرين على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة تنفيذا لطلب السلطات الأميركية.

وقالت الشركة، في بيان، إنها “تبدأ اعتبارا من غد (الخميس) بتنفيذ إجراءات أمنية إضافية تتمثل بإجراء مقابلات أمنية مع المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة”.

وأشارت الشركة إلى أن السلطات الأميركية طالبت بتطبيق هذه الإجراءات منذ تشرين الأول/نوفمبر 2017، وتم تأجيل تطبيقها حتى اليوم فيما بدأت شركات أخرى بتطبيقه منذ ذلك الوقت.

وأوضحت الملكية أن “الإجراءات الأمنية الإضافية تشمل جميع شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة والتي تم الطلب منها تنفيذ هذه الإجراءات على جميع المسافرين المتوجهين إلى أميركا ومن مختلف الجنسيات، دون استثناء”.

ودعت مسافريها المغادرين إلى الولايات المتحدة إلى “الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، لتلافي التأخير الذي قد يطرأ نتيجة ذلك، وتمكين الشركة من تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وفي الوقت المحدد”.

وتشغل الملكية الأردنية 11 رحلة أسبوعيا إلى أميركا الشمالية، منها خمس رحلات إلى شيكاغو وأربع إلى نيويورك، إضافة إلى رحلتين أسبوعيا إلى ديترويت مرتبطتين بمدينة مونتريال الكندية.

وكانت الشركة قد أعلنت في كانون ثاني/ يناير 2017 أنها تلقت تعليمات من السلطات الأميركية بتقييد سفر رعايا سبع دول على متن طائراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة.

والجنسيات المعنية بتلك التعليمات التي طبقت مباشرة هي السودان وليبيا والصومال وسورية وإيران والعراق واليمن.

وتضمنت تعليمات لاحقة من السلطات الأميركية حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من سبع دول عربية هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب وتركيا.