كشف حساب منسوب للطفلة الفلسطينية المعروفة عهد التميمي وتنقل عنه وسائل الإعلام، أن عهد تشتكي من قيام سلطات الاحتلال بوضعها مع السجينات الجنائيات من الصهاينة قبل كل جلسة محكمة.

ونقل الحساب الخاص بالطفلة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال منذ ديسمبر الماضي، على لسانها ما نصه:”في كل جلسة محكمة يتم وضعي في حجز الجنائيات الصهاينة وطوال الوقت وهنّ يشتمنني ويسبوا المسلمين ويبصقن علي ويحاولوا ضربي ”

#عهد : في كل جلسة محكمة يتم وضعي في حجز الجنائيات الصهاينة وطوال الوقت وهنّ يشتمنني ويسبوا المسلمين ويبصقن علي ويحاولوا ضربي #عهد_التميمى pic.twitter.com/f9GKpfbpNV — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 15, 2018

التغريدة التي أثارت غضب النشطاء وأعلنوا تضامنهم الكامل مع الطفلة الفلسطينية، منددين بالاحتلال الغاشم وحكام العرب الذين مكنوه بخيانتهم وخستهم من رقاب الفلسطينيين.

عهد

انت شرف الامة العربية برمتها ..

الشتيمة سلاح السفهاء ..

لا تخافي .. — Elie Assouad (@elie_assouad) January 15, 2018

الشابة #عهد_التميمى في كل جلسة محاكمة تهزم الاحتلال وتكشف الحكام العرب والمسلمين الحرية ل #عهد_التميمى — حيدر (@hder233) January 15, 2018

#وهذه الحركات يابنيتي تعتبر من أقل ما يعملونه اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة#صبراً عهد فلاتحزني فكم من شباب سبقوك ولكنهم صبروا حتى فرَّجَ الله لهم ولكن الشيء المحزن أن القضية الفلسطينية اتخذت منحى ثانٍ بعد الربيع العربي المشين وما تلاه من أحداث#اللهم احفظ (عهد )المجاهدة — حسن هلال الثقفي (@hssaan112) January 16, 2018

لاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون … يكفي ان الله حسبنا ونعم الوكيل — علي محمد نداف (@Fvt7JpHCyQyzqwh) January 16, 2018

كلنا عهد التميمي كلنا فلسطين نموت و تحيا القدس عاصمة فلسطين الأبدية و لو كره الكارهون — Hicham Ababu (@HichamAbabu) January 16, 2018

وأمس الاثنين مددت محكمة إسرائيلية، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي للمرة الرابعة على التوالي بحجة “استكمال التحقيق معها”.

وقررت محكمة عوفر العسكرية، غرب رام الله تمديد اعتقال عهد حتى 17 يناير الجاري بزعم “استكمال الإجراءات بحقها”.

وحضر جلسة المحكمة بالأمس، عدد من القناصل والدبلوماسيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب عائلتها. ودخلت “التميمي” للمحكمة مقيدة الرجلين واليدين.

وخاطبها والدها “باسم التميمي” قائلا: “أنت قوية”، فأجابته مبتسمه “أنا كويسة”.