في واقعة تعكس الخديعة التي يسوقها لمتابعيه، زعم مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بأن تركيا تعيش أزمات اقتصادية متفاقمة، وتقوم باستغلال قطر باعتبارها “البقرة الحلوب” لها، بعد فرض الحصار عليها من (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التي بدأها الاثنين لتركيا: ” بعد ان أدارت دول الخليج العربي ظهرها للدوحة لا تجد قطر أمامها سوى الحضن التركي اما اردوغان فقد وجد في قطر البقرة الحلوب لحل ازماته الاقتصادية المتفاقمة.”

بعد ان أدارت دول الخليج العربي ظهرها للدوحة لا تجد قطر أمامها سوى الحضن التركي اما اردوغان فقد وجد في قطر البقرة الحلوب لحل ازماته الاقتصادية المتفاقمة. https://t.co/ZsAuhvGi2G — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 15, 2018

من جانبهم، استنكر المغردون هذه السطحية في الطرح التي يقدمها “عبد الخالق”، مذكرين إياه بالعديد من الحقائق التي تكذب ادعاءاته، مؤكدين بان كل ما ينشره هو إعلامه موجه داخليا لتضليل الرأي العام، مطالبين إياه باحترام العقول.

كما أن تغريدتك يا دكتور تضمنت معلومة خاطئة أخرى وهي قولك أن تركيا تعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة؛ وهذا قول مردود عليه بالحقائق الاقتصادية التي لا تقبل الشك؛ فالاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2017 شهد معدل نمو فاق 7 % وهو من أعلى المعدلات في العالم . يتبع — Refaat Hamdy (@RefaatHamdy2) January 16, 2018

تركيا وأزمات إقتصاديه !! لا يصدق كلامك هذا إلا بقره مثلك — وليد باجابر | Waleed (@waleed_smb) January 16, 2018

مع إحترامي لك دكتور…أرى من وجهة نظري تعتزل تويتر لأنها قصف ف الجبهة مع كل تغريداتك 🏹 — AL jafari Salim s s (@sssaljafari) January 16, 2018

والله انك تعلم إننا نعلم انك كذوب… ولو قطر بقرة حلوب كان عطتكم اللي تبونة من خير الله عليها ولكنها رفضت ان تفرط في ثروات شعبها لكم او لغيركم — Abdulla Qatari (@qatari77abo) January 16, 2018

حقك أن تدافع عن بلدك….

ولكن احترم عقولنا قليلا"… — Baseltorky (@baseltorky8) January 15, 2018

الحمدلله والشكرلله على نعمة فراق حكومات الغدر والخيانه والمتصهينين

فرقاكم عيد

شفنا الخير والعز والله سخر لنا دول العالم كلها معانا وانتوا اللي صرتوا منبوذين وجربان محد يطيق يسمع طاريكم إلا تعوذ من إبليس وتفل ثلاثا عن يساره

جعل ربي يخزيكم ويزيلكم — هند آل ثاني (@hindalthani555) January 15, 2018

قطر قبل الحصار انساها يادكتور

انساها ..خالص.

قطر الان..اكثر استقلالا.. ولها تحالفت دوليه بعيدة عنكم خالص.

لقد..ايقظتم عملاقا نائما… بحصاركم لقطر

و كانت خيرا على قطر..

بعد ان عرفت نواياكم.. — السعد التميمي. (@altamimi_alf) January 15, 2018