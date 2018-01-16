في واقعة تعكس الخديعة التي يسوقها لمتابعيه، زعم مستشار ولي عهد عبد الخالق عبد الله بأن تعيش أزمات اقتصادية متفاقمة، وتقوم باستغلال باعتبارها “البقرة الحلوب” لها، بعد فرض الحصار عليها من ( والإمارات والبحرين ومصر).

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على زيارة قطر آل ثاني التي بدأها الاثنين لتركيا: ” بعد ان أدارت دول الخليج العربي ظهرها للدوحة لا تجد قطر أمامها سوى الحضن التركي اما اردوغان فقد وجد في قطر البقرة الحلوب لحل ازماته الاقتصادية المتفاقمة.”

 

من جانبهم، استنكر المغردون هذه السطحية في الطرح التي يقدمها “عبد الخالق”، مذكرين إياه بالعديد من الحقائق التي تكذب ادعاءاته، مؤكدين بان كل ما ينشره هو إعلامه موجه داخليا لتضليل الرأي العام، مطالبين إياه باحترام العقول.

 