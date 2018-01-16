تمكن الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني, من مغادرة أبو ظبي الذي كان بها محتجزاً إلى الكويت, وفق ما ذكرت مصادر لقناة “الجزيرة” القطرية.

وأضافت المصادر لقناة “الجزيرة”، أن الشيخ عبد الله غادر مكان احتجازه أبو ظبي إلى الكويت وهو في “وضعٍ صحي غير مستقر”.

وتداول مغردون صورة للشيخ عبد الله لحظة مغادرته مطار أبو ظبي وهو يجلس على كرسي متحرك، ما يؤكد سوء حالته الصحية بسبب احتجازه في أبوظبي ومنعه من السفر إلى بريطانيا كما أكد شقيقه الشيخ خالد بن علي آل ثاني، في حديث صحفي لقناة “الجزيرة.

دون أدني احترام لـ عائلته والنساء .

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الشيخ عبدالله بن علي على كرسي متحرك في مطار #ابوظبي قبل مغادرته pic.twitter.com/8C8pd2zalS — علي عيسى القطري 🇶🇦 (@AliEisaQat) January 16, 2018

وتداول ناشطون على موقع “تويتر” الأحد الماضي تسجيلاً مصوراً للشيخ عبد الله آل ثاني، أفاد فيه بأنه محتجز في أبوظبي.

وقال الشيخ خالد بن علي آل ثاني، شقيق الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، المحتجز في الإمارات، مساء الإثنين، إن شقيقه دخل المستشفى بعد رفض أبوظبي سفره إلى بريطانيا.