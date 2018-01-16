اتهمت محامية متدربة في السعودية صاحب المكتب الذي كانت تتدرّب فيه، بالتحرش بها مدة عام كامل، قائلة إنه لا احد يعلم ما يحدث في مكاتب المحاماة بالمملكة.

وقالت المحامية التي تدعى “نجود” خلال مقابلةٍ لها مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إنها انهت سنة كاملة في المكتب دون تدريب وبلا راتب وخلال هذه الفترة كانت تصلها رسائل تحرش واتصالات مضمونها طلب السفر مع صاحب المكتب على اساس انها عمل للمكتب لكنها في الحقيقة كانت تهدف للتحرش.

وكانت محامية سعودية تحت التدريب، كشفت قبل ايام عن تعرض المحاميات المتدربات في المملكة لمواقف غير أخلاقية من بعض المحامين الذين يعملن لديهم، لتصل في بعض الأحيان إلى التحرش، مُطالبةً بوجود رقابة على مكاتب المحاماة لمنع التجاوزات الأخلاقية.

وأكدت المحامية المتدربة يارا رشيد، أن هناك سلوكيات غير أخلاقية يمارسها المحامون لاستغلال المحاميات المتدربات، لافتة إلى أن أعداد المتدربات اللائي يعانين من تلك الممارسات كبيرة.

وحول ما كشفنه المتدربات من تجاوزات منها التحرش في مكاتب المحامين، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري رفض الوزارة القاطع لأي تجاوزات تنتهك خصوصية المتدربات في مكاتب المحاماة، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة المقصرين من مكاتب المحامين وفق اختصاصها، حال ثبوت التعدي، داعياً كل من لديها شكوى أن تتقدم إلى الوزارة بذلك.

وتابع “القفاري” أن الوزارة تقوم من خلال الإدارة العامة للمحاماة بإجراء جولات دورية على مكاتب المحاماة، لمتابعة التزام تلك المكاتب بالتعليمات وعدم مخالفة أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

واضاف: وقد أصدرت لجنة تأديب المحامين عقوبات لمن ثبتت مخالفته تتضمن الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مبينا عدم ورود شكاوى تحرش من المتدربات للوزارة حتى اليوم.بحسب صحيفة “سبق”