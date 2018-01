كشفت تقارير صحفية بريطانية عن بدء جلسات قضية واقعة الاعتداء على أمير سعودي أمام ملهى ليلي خاص في العاصمة البريطانية لندن.

وتعود الواقعة إلى 1 يوليو/ تموز 2013، عندما تعرض الأمير عبد العزيز آل سعود، ابن أخ الملك سلمان بن عبد العزيز، للضرب على يد 8 أشخاص، وفقد أحد أسنانه، وتعرض لعدد من الكدمات.

استمعت محكمة “ساوثوارك كراون” لدفاع الأشخاص الثمانية، الذين من بينهم سعد الفودري، نجل المليونير الكويتي الشهير، البالغ من العمر 31 عاما، بحسب مجلة “مترو” البريطانية.

وأشارت إلى أن العراك نشب، حينما خرج الأمير السعودي من الملهى الليلي بصحبة فتاتين، ولكن فوجئ بالفودري ومعه سوان العنزي وآخرين واعتدوا على الأمير السعودي وركلوه أرضا.

Saudi prince attacked by group of men after argument in London nightclub https://t.co/yQatKK2vwO

— London City Living (@LDNCityLiving) January 16, 2018