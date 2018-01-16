أعلنت الإعلامية القطرية ، عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يستطيع ضرب المغرد الإماراتي “البذيء” المقرب من ولي عهد بـ”الجزمة” وتوثيق ذلك بالفيديو.

 

وتعمد “المزروعي” على ما يبدو بأوامر من سيده ، الإساءة اللا أخلاقية ضد والدة أمير آل ثاني، وكذلك هجومه على وقياداتها بأسلوب حقير وصل إلى السب والطعن في الأعراض بأسلوب يظهر مدى الفجر في الخصومة ويكشف حقيقة النظام الإماراتي وأذرعه الخبيثة.

 

ودونت “الكواري” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) كرد فعل على تطاول “المزروعي” ما نصه:”مكافأة : أنا “إلهام الكواري” من سكان الدوحة أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب “حمد المزروعي” بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي”

 

وتابعت “ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة”

 

 

 

ولاقت تغريدة الإعلامية القطرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين هاجموا “المزروعي” وتمنوا جميعهم أن يتمكن أحد من القيام بضرب “صبي ابن زايد”

 

 

 

 

 

 

واشتهر المزروعي بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.