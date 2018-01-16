أعلنت الإعلامية القطرية إلهام الكواري، عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يستطيع ضرب المغرد الإماراتي “البذيء” حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي بـ”الجزمة” وتوثيق ذلك بالفيديو.

وتعمد “المزروعي” على ما يبدو بأوامر من سيده محمد بن زايد، الإساءة اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك هجومه على قطر وقياداتها بأسلوب حقير وصل إلى السب والطعن في الأعراض بأسلوب يظهر مدى الفجر في الخصومة ويكشف حقيقة النظام الإماراتي وأذرعه الخبيثة.

ودونت “الكواري” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) كرد فعل على تطاول “المزروعي” ما نصه:”مكافأة : أنا “إلهام الكواري” من سكان الدوحة أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب “حمد المزروعي” بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي”

وتابعت “ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة”

مكافأة : أنا "إلهام الكواري" من سكان الدوحة أعلن عن مكافأة لمن يقوم بضرب "حمد المزروعي" بالجزمة و توثيق المقطع بالفيديو له 10000 دولار أمريكي ما يهم يكون مواطن أو مقيم و تسليم المكافأة فى الزمان و المكان الذى يريده الفائز بهذه المكافأة .#أبوظبي#دبي#الإمارات pic.twitter.com/Fr8XSGZakF — إلهام الكواري #قطر (@ilkuwariqa) January 16, 2018

ولاقت تغريدة الإعلامية القطرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، الذين هاجموا “المزروعي” وتمنوا جميعهم أن يتمكن أحد من القيام بضرب “صبي ابن زايد”

وانا من عندي ١٠٠ الف ريال والله ع مااقول شهيد.. يوثق ويرسلي الفيديو 🤛🏻👊🏻🤛🏻 https://t.co/cjYeMv73D1 — 🖋⚔️أبَـرّزَ🇶🇦🇰🇼 (@Qtri81) January 16, 2018

تعيش الشيخه موزه ويعيش تميم المجد وتعيش قطر الحبيبه من سلطنة عمان لكم الف تحيه يا اهل قطر — Asad Al Khahali (@AKhahali) January 16, 2018

٧٠٠ دولار حق تذكرة الطيارة ذهاب و إياب

١٠٠٠ دولار حق الفندق و الاكل و الشرب

٣٠٠ دولار حق إجار السيارة

٢٠٠٠ دولار حق رشوة عمال الأماكن التي يرتديها حمد المزروعي

تطلع الحسبة ٤٠٠٠ دولار نشيلهم من ١٠٠٠٠ المكسب يكون ٦٠٠٠ دولار 🤔🤔 not bad — عصفور (@vacation4evere) January 16, 2018

جهزي الفلوس اخت إلهام..والأمر قريبا بإذن الله..الجزمة على خشمة..ستري ذلك قريبا بحول الله — محمود الحسن/فلسطين/ (@mahmodALreby) January 16, 2018

ابشروا راح اضربه في شارع السكار حقه وهو سكران لكن انتظر فرصه عليه وتراني من السعودية ومقيم في ابوظبي راح اضربه وبمقطع مصور بالجزمة القديمه — خالد (@zBqCjRqNC3zb6Yd) January 16, 2018

واشتهر المزروعي بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.