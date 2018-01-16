تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للنائب العربي في الكنيسيت الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي وهو يهتف لنادي الوحدات الأردني داخل الكنيسيت.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أثنى “الطيبي” على المملكة الأردنية الهاشمية واصفا إياها ببلد “النشامى”، مقدما شكره لإدارة الناديين وللأمير علي بن الحسين الذي مباراة رمزية تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لفلسطين” وحضرها أحمد الطيبي يوم الجمعة الماضية.

وقال الطيبي: “لقد أثبتّم يا أسود جمهور الوحدات، المرة تلو الأخرى، صدق انتمائكم الرائع وإخلاصكم للقدس ولفلسطين، وكما رددت معكم أردد معكم: أنا وحداتي ابن مخيمات”.

وكان الدكتور احمد الطيبي قد اضطر للوقوف عدة مرات في استاد القويسمه الدولي في عمان يوم الجمعة الماضية، بعد ان أمره جمهور فريق الوحدات لكرة القدم بالوقوف عدة مرات وبصوت جماعي لتحيته بصفة شخصية.

وقضى الطيبي وقتا كبيرا وهو يقف أمام منصة كبار الزوار في الملعب استجابة لأمر الجمهور ورد على التحية بتأثر واضح.

حصل ذلك خلال مباراة تضامنية بكرة القدم استضافها فريق الوحدات مع فريق الهلال المقدسي.

وسمع الجمهور يهتف.. “قوم وقف يا طيبي”، وبعد الوقوف هتف الجمهور قائلا:” ظلك قاوم اوعى تلين هيك بترجع فلسطين “.