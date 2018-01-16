شن ناشطون بتويتر هجوما حادا، على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد ، الذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

 

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد والدة أمير آل ثاني.

 

ورد النشطاء عبر وسم “#” على تهجم “المزروعي” (المستمر والذي يبدو أنه بأوامر من محمد بن زايد) على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.

 

وأكد القطريون عبر الهاشتاغ على اعتزازهم بالقيادة القطرية التي ضربت أروع الأمثلة في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى أن أخلاق قيادات قطر وشعبها قد “قهرت” وقادتها فلجأوا لهذه الأساليب الرخيصة بدلا من مقارعة الحجة بالحجة.

كما شن الإعلامي الكويتي أحمد المسفر هجوما شديد اللهجة على المغرد الإماراتي حمد المزروعي،  بعد تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يشار إلى أن المغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، هو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر .

 

واشتهر المغرد المقرب “ابن زايد” بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.