ذكرت وسائلُ إعلامٍ سعودية أن ‏‫قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت الثلاثاء، صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيون على جازان، وتمكنت من تدميره قبل أن يصل إلى هدفه.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار قوي في الجو بمحافظات بالمنطقة، والمراكز والقرى التابعة.

يشار إلى أنّ المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي أكد أن عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغت نحو 87 صاروخاً.

ويعلن الحوثيون بين الحين والآخر استهداف مواقع عسكرية ومدنية داخل الأراضي السعودية، كان آخرها الصاروخ الذي زعموا أنه استهدف قصر الحكم بالرياض الشهر الماضي، فيما أعلن التحالف اعتراضه.