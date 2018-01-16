ردا على سخريته من الثورة التونسية، شن الإعلامي الإذاعي التونسي نبيل بن عمر هجومًا حادًا على الإعلامي عمرو أديب بعد هجومه على تونس وتشبيه وضعها بـ”سوريا” .

وقال “بنعمر” في برنامجه : “انطلاقا من مقولة “وخاطب القوم بما يفهمون”، أو “وخاطب القوم على حدّ عقولهم”، سأخاطب وأردّ على كلام عمرو أديب باللهجة المصرية، وأقول “امتى تتأدّب يا أديب وإنت في تونس نازل على الثورة ضرب وتكذيب؟”.

وتطرق “بنعمر” للسخرية من الشعب المصري قائلًا: “قالك ايه تونس حتكون زي سوريا.. اوعى وشك يا أديب دا انتو موش لاقين تاكلوا كابوريا.. اه نسيت انت بتاكلها عشان بيدفعولك ثمنها عشان كل يوم على القناة تزعق وتمثل علينا منها”.

وأضاف “ايوه يا سيدي، احكيلك كلمتين وخوذ ثمنهم من سيدك.. افتكر لو زعلوا عليك حتبطل كذب وتمثيل وما عاد حد يريدك اللي على راسه بطحاء يغطيها، بلاش فرعنة يا ابن فرعون والشيطان ساكن في جيبك.. ايه يا عمر يا اديب.. تونس موش محتاج كلام العيب.. عيب عليك عيب وشعبك غلبان عايش الفقر وجيعان” حسب تعبيره

واستدرك: “في سينا ناس بتموت يا عيني من الإرهاب وانت بتهنّي الريس عشان يأكّلك كل يوم كباب.. بص يا عمرو يا اديب، خليك للحكام عبيد، وسيب تونس تعيش من الديمقراطية نصيب.. احنا الي فينا من الإخوان والأزلام والغلمان والجرذان، بس ما ليكش دعوة وسيبك من تمثيل دور الالعوبان” .. مضيفًا: “تونس حتفضل خضراء، لا سوريا ولا قاهرة.. تونس بنحبها زي ما هي حتى لو جارت علي.. ارجع لأحمد شوقي يقولك ولا أقول لك.. إن استطعت ردها عليّ”.

وكان أديب شن هجومًا حادًا على التطورات السياسية في تونس قائلًا: “أنا حابب حضراتكم تشوفو ايه الي يجري في تونس؛ لأنه دائما يقولنا إنه الثورة نجحت في تونس، والنموذج التونسي أعظم شيء حصل.. كل الربيع العربي بتجاربه الناجحة والمشكوك فيها وغير الناجحة كله عنده مشاكل”.

وأضاف: “بدأنا نشوف حاجات الي كانت في سوريا زمان والي حاولوا يقنعونا بها الإخوان بأنّها مسيرات ليلية.. تونس تشهد منذ 4 أيّام اضطرابات كبيرة جدا في أكثر من 10 مدن تونسية؛ لأسباب اقتصادية وسياسية، لكن في الغالب الأسباب سياسية” .

وأردف: “تونس فيها حكومة تضمّ الإخوان المسلمين والليبراليين، وهذا أمر دائما يقولون لنا إننا فشلنا فيه في مصر إنه احنا يكون عندنا حكومة فيها إخوان مسلمين وغير الإخوان”.