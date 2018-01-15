نشر رئيس هيئة الرياضة والمستشار بالديوان الملكي ، “سيلفي” جمعه مع مستشار “ابن سلمان” وقائد ذبابه الإلكتروني على متن خاصة، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل.

 

الصورة التي التقطها “القحطاني” ونشرها “آل الشيخ” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) دون عليها ما نصه:”مع أخوي الغالي سعود في رحلة عمل”

 

 

ليرد عليه مستشار “ابن سلمان” الشهير بـ”دليم” ليكملا وصلة “التطبيل” لبعضهما البعض:”السفر مع أخي تركي هدايا من الفرح والضحك وراحة النفس.”

 

 

كما دار حوار ساخر بين مستشاري “ابن سلمان” عن الهيئة التي ظهر بها تركي آل الشيخ وشعره “المنكوش”، الأمر الذي وصفه النشطاء بـ “التفاهة والسطحية”.

 

كما أبدى آخرون تعجبهم من كيفية وصول مثل تلك النماذج الساذجة لهذه المناصب العليا في المملكة والتحكم في مصير شعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى “ابن سلمان” يعتمد بشكل كبير على كل من سعود القحطاني الذي يدير كتائب النظام الإلكترونية في تويتر، وتركي آل الشيخ مستشاره الذي يروج له عن طريق النشاط الرياضي، في قمع معارضيه وإحكام سيطرته على البلاد استعدادا للقفز على كرسي العرش.

 

 