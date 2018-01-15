نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، “سيلفي” جمعه مع مستشار “ابن سلمان” وقائد ذبابه الإلكتروني سعود القحطاني على متن طائرة خاصة، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل.

الصورة التي التقطها “القحطاني” ونشرها “آل الشيخ” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) دون عليها ما نصه:”مع أخوي الغالي سعود في رحلة عمل”

مع أخوي الغالي سعود في رحلة عمل 🛩🛫✈️🛬 @saudq1978 pic.twitter.com/kgRhVGvg0Y — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 14, 2018

ليرد عليه مستشار “ابن سلمان” الشهير بـ”دليم” ليكملا وصلة “التطبيل” لبعضهما البعض:”السفر مع أخي تركي هدايا من الفرح والضحك وراحة النفس.”

السفر مع أخي تركي هدايا من الفرح والضحك وراحة النفس. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 14, 2018

كما دار حوار ساخر بين مستشاري “ابن سلمان” عن الهيئة التي ظهر بها تركي آل الشيخ وشعره “المنكوش”، الأمر الذي وصفه النشطاء بـ “التفاهة والسطحية”.

كما أبدى آخرون تعجبهم من كيفية وصول مثل تلك النماذج الساذجة لهذه المناصب العليا في المملكة والتحكم في مصير شعب.

احين بالذمة بالعين المجردة هذيل يمثلون دولة ؟! والله محد مونسنا الا هذول واعيد واكرر منصب مافيه يابوشنب منتف pic.twitter.com/g87R746cgz — Mubarak ALThani (@MubarakALThani) January 15, 2018

اللهم انك حرمت الظلم ع نفسك وجعلته بيننا محرم اللهم عليك به و عليك بكل ظالم اللهم يتم اولاده ورمل زوجاته اللهم ارنا بكل ظالم عجايب قدرتك اللهم اسقط به طائرته اللهم اجعله اجزاء ورفات — Reema🕊 (@Rimaa_222) January 15, 2018

التم المتعوس على خايب الرجا — كاشف الغام (@Qatarsierra77) January 15, 2018

قسم بالله اشكال مجرمين 🤢 واحد خبل ومسيكين والثاني حوثي قاعد 🤣🤣🤣🤣 — دانـــه (@dbf_2002) January 15, 2018

انت من كبر وجهك ماخذ كل الشاشه والثور اللي بجنبك كشته ماخذه كل الشاشه — 💗 (@Dalal_589) January 15, 2018

بفلوس الشعب يالضفعه انت وياه — M-AL3BDULLA (@M_600_M) January 15, 2018

خل يكثرون لكم البرسيم فطور العافيه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🐃🐂🐃🐂🐃🐂 pic.twitter.com/hK00yuwVYz — امل آل قطر (@amal_q1_s1) January 15, 2018

يشار إلى “ابن سلمان” يعتمد بشكل كبير على كل من سعود القحطاني الذي يدير كتائب النظام الإلكترونية في تويتر، وتركي آل الشيخ مستشاره الذي يروج له عن طريق النشاط الرياضي، في قمع معارضيه وإحكام سيطرته على البلاد استعدادا للقفز على كرسي العرش.