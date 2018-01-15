كشف تقرير نشرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن بعض الهدايا التي قدمها ملوك ورؤساء العالم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مؤكدة بأن الهدية الاغلى جاءت من الملك المغربي محمد السادس يليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب التقرير الذي اعتمد على وثائق صادرة من الخارجية الأمريكية، فقد تلقى أوباما من الملك محمد السادس، هدية هي الأغلى سنة 2016، عبارة عن مجموعة من الحلي لعائلة أوباما، مصنوعة من الألماس والياقوت الأحمر والذهب والزمرد، قدرت قيمتها بـ101 ألف دولار، أودعها أوباما ضمن المحفوظات الوطنية.

وكشفت الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن العاهل السعودي الملك سلمان منح أوباما هدية مكونة من أداة لفتح الرسائل مصنوعة من الفضة وقلم بـ56 ألفًا و720 دولارا، فيما أهدى الرئيس الأرجنتيني، أوباما، دراجة كهربائية سوداء بقيمة 1499 دولار، وقميصين لنجم برشلونة ليونيل ميسي بقيمة 1700 دولار.

وقالت الوزارة أن الزعيم فيدل كاسترو أعطى أوباما 205 سيجارات من ماركة لم يكشف عن اسمها مع زجاجات مشروبات كحولية عام 2015، وتمثال خشبي منحوت للرئيس الأمريكي السادس عشر، إبراهام لينكولن.

وكشفت الوثائق الفدرالية أن الهدايا التي تلقتها إدارة أوباما خلال العامين الأخيرين من الحكومة الكوبية بلغت أكثر من 2000 دولار. ومن الغريب أن الوثائق تقول إن زجاجات الخمور “احتفظ بها للاستخدام الرسمى”، بحسب القناة.