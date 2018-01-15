يبدو أن دول الحصار وأذرعها الإعلامية مصرة على السقوط والانحدار والخروج بتصريحات “ساذجة” كثيرا ما وضعتها في مواقف محرجة، فبعد التصريحات المثيرة للسخرية لكاتب سعودي في يونيو الماضي عن “معدة” القطريين وعدم اعتيادها على المنتجات التركية والإيرانية، خرج كاتب إماراتي آخر ليهذي ويدلي بنفس التصريحات ويؤكد عليها في حوار له اليوم.

وكان رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية جميل الذيابي في بداية الأزمة، قد قال في تصريح جعله محل تندر وسخرية واسعة، إنه ليس من الطبيعي أن تعتاد معدة القطريين على المنتجات الإيرانية والتركية.

ليخرج اليوم الدكتور علي النعيمي رئيس تحرير بوابة “العين” الإخبارية، ويدلي بنفس التصريحات عن (المعدة القطرية) وكأنه لم يشاهد أو يتعلم الدرس مما حدث لـ”الذيابي” الذي استمر النشطاء والصحف والسياسيين قرابة الشهرين يسخرون منه ومن تصريحاته (الساذجة) في يونيو الماضي.

وقال “النعيمي” في مداخلة له مع برنامج “نقطة حوار” على بي بي سي للحديث عن الأزمة وتطوراتها:”قطر كانت تستورد المواد الغذائية من الامارات والسعودية. عندما توقف هذا بدأت تستورد من إيران و تركيا بضاعة لم يعتد الشعب القطري على التعامل معها. لذلك الانسان القطري بدأ يشعر بالمعاناة.”

د. علي النعيمي لـ #نقطة_حوار: قطر كانت تستورد المواد الغذائية من الامارات والسعودية. عندما توقف هذا بدأت تستورد من إيران و تركيا بضاعة لم يعتد الشعب القطري على التعامل معها. لذلك الانسان القطري بدأ يشعر بالمعاناة. — BBC – نقطة حوار (@Nuqtat_Hewar) January 15, 2018

التصريحات التي أثارت سخرية النشطاء وأعادت للأذهان مشهد رئيس تحرير “عكاظ” جميل الذيابي وهو يدلي بنفس التصريحات الساذجة في بداية الأزمة.

يا حضكم يا اهل قطر ……

كل الناس مهتمه بصحة غذائكم

و مهتمين بمعدتكم 😂😂😂😂 — ابوعبدالله ☆ قابوس ☆ (@abo_ellail105) January 15, 2018

معاناتنا الوحيده انكم حمير فقط لا اكثر — Mohammed Al-abdulla (@NapolitanoQtr) January 15, 2018

الحين ما فهمت وين المشكله المعده القطريه والا الخبى السعودي والإماراتي خلاص حنا خلينا امورنا وشفنا لنا مصدرين ابرك من منتجاتكم بس المهم لقيتو مستورد بدالنا يشتري منكم منتجاتكم والا طاحت في كبودكم. نسيحه ركزو هاه نسيحه 😂🤣 والا تدرون خلاص خساره النسيحه فيكم خلكم غاصين بمنتوجاتكم — Lolwa alabdulla (@lolwa_alabdulla) January 15, 2018

من الواضح ان المواضيع انتهت لديكم والتهم ايضاً اصبحتم تعيدون مواضيعكم القديمه التي لم تخرجوا بها نتيجة غير سواد الوجه معلومة سجلها ف كتيبك قطر مستعده تورد لكم المواد الغذائيه مع كميه الاوزرة صناعة هنديه من باب الجيرة

شو تتحرى بويا 😏 — ⚡️الزلزال-qtr⚡️ (@zelzal_qtr) January 15, 2018

لن يكون هناك استيراد من دول الفجار لان قطر لم تعد كما كانت 👌😅مفيش فلوس يا حبيبي مفيش فلوس💃💃😂 — دآم عزگ ياقطر (@mahbob_90857) January 15, 2018

وقال آخرون إن مثل هذه التصريحات تدعو للسخرية وتعكس مدى الهرتلة التي يهذي بها مغردي ومرتزقة دول الحصار من الإعلاميين والكتاب، الذين لم يجدوا بعد أن يأسوا من ردة الفعل القطرية الغير متوقعة، إلا الحديث عن “المعدة” للقطريين والتي ستجبرهم على العودة والرضوخ للمطالب الخليجية.

معاناتنا ان ابتلينا بأعداء بهايم .. لا اكثر — عــبداللـه المري (@AbmPrivate) January 15, 2018

الله يلعن اللي ربط الحمار وفلتك. — wesamalwesam (@kadkadkadkadooo) January 15, 2018

رجعتو لنقطة البدايه المعده القطريه قلنا لكم من قبل معدتنا تطحن الحصا لا تخافون علينا 😂 — هند / قطر العز / 18 ديسمبر🇶🇦 (@hnadbent_h) January 15, 2018

لان نية دول الحصار تجويع الشعب القطري لكن صدمتهم ان بوحمد يطول بعمره وحكومتنا الرشيدة نجحوا بكفائة عالية واحبطوا مخطط دول الفجار وتم توفير الغذاء والدواء وكل احتياجات المواطنين والمقيمين في وقت قياسي وكفاءة وأفضل من السابق من كل دول العالم وخلال فترة الحصار تم افتتاح مشاريع ضخمة — بنت الاجاويد #2022 (@QtrPearls) January 15, 2018

ابوك يا الكذب !!؟ محد يعاني من القهر ومن الخسائر إلا إنتوا !؟ بضاعتكم طاحت بجبدكم !!!! والا احنا يا زين البضائع الي قامت توصلنا والخيارات الي ما شفناها من قبل لا وارخص بعد !! بعدين إنتوا آخر من يتكلم عن معاناة الانسان القطري الي حاصرتوه ومنعتوا حتى صلة الرحم . — Hessa Albinali (@hesssah_88) January 15, 2018

عندهم رئيس دولة مختفي ما هتموا فيه كل همهم المعده القطرية حسبي الله عليكم من منافقين! — @101.jabbir أبو احمد (@101Jabir) January 15, 2018

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أطل علينا من على شاشة قناة “العربية” جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية الحكومة وأحد أبواق محمد بن سلمان ليؤكد زاعما أن المعدة القطرية لن تستطيع أن تتأقلم مع الاغذية الإيرانية والتركية وهذا سيدفعهم للخنوع.

وقال على الهواء بلا خجل أو مواربة ” لقد سمعت عن وصول السفن الإيرانية والطائرات المحملة بالأغذية من تركيا”، مضيفا “ليس من الطبيعي أن تعتاد المعدة القطرية بتلك السرعة على تلك المنتجات الإيرانية والتركية”.

وتابع: “العثمانيون لديهم أيضا طريقتهم وثقافتهم وكذلك الإيرانيين والفرس، لذلك قطر مجبرة أن تعود ولا بد أن تعود”.