عنَّفت المغنية اللبنانية ميريام فارس بشدة، حارسَها الشخصي الضخم أمام الجمهور، بعد أن منع أحد المعجبين من الوصول إليها أثناء الغناء على خشبة المسرح، بأحدث حفلاتها بالقاهرة.

“شو مشكلتك؟”.. بهذه الجملة وجَّهت فارس حديثها للحارس الشخصي، الذي يوصف بـ”المارد”، ذلك لأن أحد المعجبين أراد التقاط صورة معها، ومنعه “المارد” من الوصول إليها، فما كان من الحارس الشخصي إلا أن همس في أذنها، ولكنها ردّت بوضوح أنها بنفسها طلبت من المعجب الصعود إلى خشبة المسرح.

وأرادت فارس أن تلطّف الأجواء بعد هذا الموقف الحاد، فالتقطت عدة صور مع المعجب الراقص، وطلبت منه أن يعملّها الرقصة التي كان يؤديها أمامها.

ورصد الجمهور لفارس مجموعة من اللقطات التي أظهرت تواضعها مع الجمهور.