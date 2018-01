لقيت امرأة مصرعها وأصيب 15 آخرون، جراء حريق هائل اندلع على متن “كازينو عائم” على شاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، الاحد.

وأظهر مقطع فيديو لحظات احتراق الكازينو، حيث لم يكن أمام رواده الخمسين الا القفز إلى الماء للنجاة من الموت.

وبحسب فرق إطفاء الحريق فإن خللاً في المحرك قاد إلى احتراق السفينة التي تقل الكازينو العائم، مشيرة إلى أن طاقم السفينة حاولوا العودة إلى الشاطئ عندما شبت النار بها.

A fire broke out on a shuttle boat taking passengers to a casino boat in Florida. One person died and 15 people were injured: https://t.co/OURfPmcZNG pic.twitter.com/NrJWqwvjOQ

