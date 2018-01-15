ضبط معمل مخدرات في عمّان

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة، في قضية هي الأولى من نوعها في المملكة، واعتقلت 8 أشخاص بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية

وضُبطت في العملية كميات كبيرة “تقدر بالأطنان من المواد الكيميائية المختلفة التي تدخل في إنتاج الحبوب المخدرة”.

وفي شقة بالعاصمة كانت مخصصة للتخزين، ضبطت السلطات حوالي مليوني قرص كبتاغون، بحسب المصدر، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لتهريب هذه المخدرات إلى خارج المملكة.

وبحسب بيانٍ للأمن العام الأردنيّ، فإن الكمية المضبوطة من المواد الكيميائية تكفي لإنتاج مئة مليون حبة مخدرة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85 بالمئة من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وعقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة السجن لفترة تراوح بين 3 و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.