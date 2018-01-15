فيما يمثل تحديا لإسرائيل باعتباره العدو رقم واحد لها، نشرت صفحة الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني صورة لشخص وهو يحمل صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والقيادي الميداني في الحزب والذي اغتيل في سوريا عام 2008 في دمشق عماد مغنية في إحدى شوارع تل أبيب.

وقال الحساب في تعليقه على الصورة: ” صور لامين عام حزب الله السيد حسن #نصرالله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع “نفتالي هرتس إيمبر” في #تل_أبيب#الاعلام_الحربي_المركزي”.

صور لامين عام حزب الله السيد حسن #نصرالله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع "نفتالي هرتس إيمبر" في #تل_أبيب#الاعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/LpiXKpNqbd — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) January 14, 2018

يشار إلى أن عماد مغنية قيادي عسكري بارز في حزب الله اللبناني، كان متواريا عن الأنظار بل مجهول الاسم والصفة لدى الكثيرين، وُصف بـ”الثعلب” لما يملك من دهاء وخبرة جعلاه على قائمة الأهداف العسكرية المطلوبة لأميركا وإسرائيل.

ولد عماد مغنية يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1962 في صور بجنوب لبنان، لعائلة من أصل فلسطيني انتقلت فيما بعد إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.

ظل لنحو ثلاثة عقود أحد أكبر مطلوبي الاستخبارات الإسرائيلية والغربية، بسبب اتهامه بالضلوع في تفجير سفارات ومواقع عسكرية واختطاف طائرات.

ففي مطلع شبابه بدأ نشاطه الأمني منتسبا إلى حركة التحرير الفلسطينية (فتح) عندما كانت في لبنان، وكان مع حلول 1982 أحد كبار الضباط في قوة مكلفة بحماية قادتها الذين كان من بينهم ياسر عرفات.

بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982 انتقل مغنية إلى حركة أمل، ولم يمكث بها طويلا.

وقد وقع تحول مفصلي في حياة الرجل بعد أن التحق عام 1983 بالمقاومة الإسلامية في لبنان، ولعب دورا في بدايات تأسيس حزب الله.

تعرض عماد مغنية -قبل أن يلقى مصرعه في دمشق- لمحاولات اغتيال عديدة أبرزها انفجار سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية في تسعينيات القرن الماضي، أودى بحياة شقيقه جهاد.

ورغم أنه نجا من هذه المحاولات مرات عديدة، فإنه اغتيل في 12 فبراير/شباط 2008 بانفجار سيارة مفخخة في دمشق.