نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عدّة صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، خلال أدائها مناسك العمرة في الحرم المكيّ الشريف، ما اثار جدلاً واسعاً.

وارتدت “بولند” الحجاب وظهرت بدون مكياج، حيث كانت في غاية من السعادة وعلقت على إحدى الصور قائلة: “اعتمرنا الحمد الله أنا وأهلي وربي يتقبل إن شاء الله”.

وكتبت على صورة أخرى: “شعور براحة نفسية كبيرة، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، أحبكم فانزاتي”.

وأثارت الصور جدلا بين متابعيها حيث انتقد البعض نشرها للصور والتعليقات داخل الحرام، بينما تمنى الآخرون لها استمرار هذا الشعور.