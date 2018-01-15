أحرج الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بعد تغريدة للأخير قدم فيها التعازي في وفاة المعارض السوري المعروف منير درويش.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية قد دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ما نصه:”خالص العزاء في وفاة د. منير درويش القيادى بالمعارضة السورية والذى انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة وطنية ونضالية حافلة كعضو مؤسس في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية. كان للفقيد إسهامات مميزة في صياغة وثائق القاهرة….وتم انتخابه مؤخرا عضوا في الهيئة العليا للمفاوضات عن منصة القاهرة.”

خالص العزاء في وفاة د. منير درويش القيادى بالمعارضة السورية والذى انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة وطنية ونضالية حافلة كعضو مؤسس في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية. كان للفقيد إسهامات مميزة في صياغة وثائق القاهرة….وتم انتخابه مؤخرا عضوا في الهيئة العليا للمفاوضات عن منصة القاهرة. — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) January 15, 2018

ليحرجه “خاشقجي” في رد مفاجئ على تغريدته قائلا:”سعادة المتحدث باسم الخارجية المصرية: منير درويش لم “يتوفى” وانما قُتل من قبل النظام، تستطيع ان تسأل سفارتكم بدمشق .”

سعادة المتحدث باسم الخارجية المصرية: منير درويش لم "يتوفى" وانما قُتل من قبل النظام ، تستطيع ان تسأل سفارتكم بدمشق . https://t.co/obxHu0wXz4 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 15, 2018

كما شن عدد كبير من النشطاء هجوما على المستشار أحمد أبو زيد بسبب تغريدته التي لم يذكر فيها أن منير درويش قتل عمدا من قبل نظام بشار.

لم "يتوفى" وانما قُتل — edresedres (@edresedres2) January 15, 2018

لعنكم الله ذبحتوه ياخونه — ابو الجود (@modihearr) January 15, 2018

وطلبت الخارجية الفرنسية الكشف عن ملابسات وفاة معارض سوري في دمشق، وذلك بعدما وصفت المعارضة السورية الامر بانه “اغتيال”.

وقال متحدث باسم الخارجية في بيان: “علمنا بحزن بوفاة #منير_درويش، الوجه السوري المعارض في 13 كانون الثاني في مستشفى بدمشق، وذلك بعدما صدمته سيارة”.

وأضاف: “ندعو الى كشف الحقيقة حول ملابسات هذه المأساة”، مشيرا الى ان دوريش “عمل بلا هوادة من اجل حل براغماتي للازمة السورية”.

والكاتب منير درويش (80 عاما) مؤسس “منصة القاهرة” التي تعد من المعارضة التي “تتسامح” معها السلطات السورية، ويقيم في دمشق.

وكانت “هيئة التفاوض” التابعة للمعارضة السورية، أعلنت السبت أن درويش “تعرض لعملية دهس أمام منزله في دمشق مساء الجمعة، تلتها عملية تصفية متعمدة”.