على إثر الفيديو الذي تم تداوله للشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني وأكد فيه أنه محتجز في الإمارات، شن الشيخ القطري ورئيس نادي الريان، سعود بن خالد آل ثاني هجوما غير مسبوق على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بـ”الخنزير”.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تشابهت قلوبهم ! فتشابهت أقوالهم بأفعالهم ” إبن زايد والقذافي ” واليوم يسوق إلينا مفسر الأحلام ” الخبيث العفن بشرى ” تشابه نهايتهم ” !”.

تشابهت قلوبهم ! فتشابهت أقوالهم بأفعالهم " إبن زايد والقذافي " واليوم يسوق إلينا مفسر الأحلام " الخبيث العفن بشرى " تشابه نهايتهم " ! — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) January 14, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: “الكلب حيوان فيه صفة الوفاء ويستفاد منه بالحراسة ! أما الخنزير قذر ونجس نجاسة حسية ومعنوية … وهذه صفة “ولي عهد أبوظبي ” فهو خنزير صفة ومضمون وفعل وشكل وأخلاق ورائحة … ألا لعنة الله عليه وعلى من ولّاه”.

الكلب حيوان فيه صفة الوفاء ويستفاد منه بالحراسة ! أما الخنزير قذر ونجس نجاسة حسية ومعنوية … وهذه صفة "ولي عهد أبوظبي " فهو خنزير صفة ومضمون وفعل وشكل وأخلاق ورائحة … ألا لعنة الله عليه وعلى من ولّاه — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) January 14, 2018

وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد ظهر في تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الانترنت وبثته قناة الجزيرة التلفزيونية يظهر الشيخ عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول “أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر”.

وأضاف الشيخ عبدالله بن علي في التسجيل “انا موجود الآن في ابوظبي، كنت ضيفا عند (ولي عهد ابوظبي) الشيخ محمد (بن زايد آل نهيان)”.

وتابع “الآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز (…) أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة”، مضيفا “أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسؤول عنه”.