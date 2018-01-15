على إثر الفيديو الذي تم تداوله للشيخ القطري وأكد فيه أنه محتجز في ، شن الشيخ القطري ورئيس نادي الريان، هجوما غير مسبوق على ولي عهد ناعتا إياه بـ”الخنزير”.

 

وقال “” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تشابهت قلوبهم ! فتشابهت أقوالهم بأفعالهم ” إبن زايد والقذافي ” واليوم يسوق إلينا مفسر الأحلام ” الخبيث العفن بشرى ” تشابه نهايتهم ” !”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “الكلب حيوان فيه صفة الوفاء ويستفاد منه بالحراسة ! أما الخنزير قذر ونجس نجاسة حسية ومعنوية … وهذه صفة “ولي عهد أبوظبي ” فهو خنزير صفة ومضمون وفعل وشكل وأخلاق ورائحة … ألا لعنة الله عليه وعلى من ولّاه”.

 

وكان قد ظهر في تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الانترنت وبثته قناة الجزيرة التلفزيونية يظهر الشيخ عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول “أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على ”.

 

وأضاف الشيخ عبدالله بن علي في التسجيل “انا موجود الآن في ابوظبي، كنت ضيفا عند (ولي عهد ابوظبي) الشيخ محمد (بن زايد آل نهيان)”.

 

وتابع “الآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز (…) أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة”، مضيفا “أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسؤول عنه”.