تداول ناشطون بمواقع التواصل كلمة مسربة لعضو مجلس شعب النظام السوري محمد قبنض، أثارت سخرية وجدل واسع بين النشطاء بسبب كلامه الغير مفهوم بالمرة فضلا عن طريقة نطقه “الكارثية”.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع “قبنض” الذي اتضح أنه هو من أنتج مسلسل “باب الحارة” الشهير وصاحب شركة “قبنض” للإنتاج الفني، وهو يلقي كلمة في جلسة لـ “المجلس” وسط سخرية من زملائه على ما يتلفظ به من أخطاء وكلام غير مفهوم أو مترابط.

وبدأ “قبنض” بتوجيه التحيات قائلا بعبارات لم يتمكن من نطقها بشكل سليم “جيشنا البطل وقواته الرادفة وإعلامونا الكبير الذي فضح الكذب أمام الإعلام الكبير”.

وتابع: “الإعلام ضروري والطبل والزمر ضروري لأنه يقوي الشعب والعزيمة والناس، الإعلام ضروري بأي شبر من أرضنا منحرر أرضنا الحبيبة، الإعلام أضر من أي شغلة يقوي الجيش بيقوي الناس بيقوي المعنويات للشعوب إلي رايحين لبرات سوريا بصرلون فكر بسورية”.

ولم يعلق محمد قبنض على التسجيل المصور الذي نشر للمرة الأولى دون تحديد تاريخه.

إلا أن حديث عضو المجلس عن “بطولات الجيش في حلب”، يرجح أنه يعود للفترة التي هجر النظام أهالي الأحياء الشرقية من المدينة، منتصف كانون الأول 2016.

ولاقى المقطع المسرب سخرية واسعة من قبل النشطاء على “تويتر” الذي وصفوه بإنه “خير من يمثل المطبلين المزمرين للنظام” وإنه “الرجل المناسب في المكان المناسب”

ذا عضو فالبرلمان لو بياع شاورما 😂😂😂😂😂😂😂 — صقر (@Ra3ii) January 15, 2018

مقرف فضحنا هذول هم جماعة بشار — ناصر البورسان (@naserboursan) January 15, 2018

عنهم بلحه زينا 😂

بس يا بابا بس يا حبيبى مين صحاه من النوم وإداه المايك يا جماعه 🤭 — AHMED EL_MOHANDES (@b_bkar1) January 15, 2018

والعياذ بالله وصل لحد الثمالة — خالد 🇸🇦 (@icloud_bb) January 15, 2018

كحال من عندنا في مجلس الشوربه كهول ونيام ومتخلفين ! ويقولون صناع قرار! صناع نوم! 😂 — { إبراهيم الشمري } (@imi1402) January 15, 2018

وظهر في التسجيل المسرب بعض الأعضاء ينظرون مبتسمين إلى قبنض، الذي ختم حديثه بعبارة “أنا ضد أي واحد ما بيحب الإعلام فهو ضروري”، لتبدأ الضحكات بالانفجار.