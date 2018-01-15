مددت محكمة إسرائيلية، الاثنين، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي للمرة الرابعة على التوالي بحجة “استكمال التحقيق معها”.

وقررت محكمة عوفر العسكرية، غرب رام الله تمديد اعتقال عهد حتى 17 يناير الجاري بزعم “استكمال الإجراءات بحقها”.

حسبني الله تم تمديد أعتقال #عهد_التميمي 48 ساعة فالدعم يا شباب ومنشن لكل منظمات حقوق الأنسان وقنوات الأخبار أجعلوا العالم يدعم عهد أبنتكم pic.twitter.com/H7Bpzv2Dv2 — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 15, 2018

وحضر جلسة محكمة اليوم، عدد من القناصل والدبلوماسيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى جانب عائلتها.

ودخلت “التميمي” للمحكمة مقيدة الرجلين واليدين.

تم رفع الجلسة للتداول بعد ساعات من المرافعات الأمل في وجه الله أستبشروا موقفكم ودعمكم هو من حرك منظمة العفو الدولية العالم يدعم #عهد_التميمى pic.twitter.com/r2cvpI24F1 — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 15, 2018

وخاطبها والدها “باسم التميمي” قائلا: “أنت قوية”، فأجابته مبتسمه “أنا كويسة”.

الآن بداخل محكمة الأحتلال ننتظر الحكم بعد قليل دعواتكم لأبنتكم #عهد_التميمى دعمكم سلاحنا الوحيد بعد أن خذلنا كل حكام العرب رتويت ومنشن قنوات pic.twitter.com/Y0bsdv2VMP — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 15, 2018

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع قضية عهد، منددين بممارسات الاحتلال القمعية ومشيدين بالطفلة الفلسطينية التي فاقت في شجاعتها الكثير من حكام العرب.

عهد ونور ابنة عم عهد وغيرهم من الشباب الصغار والشابات والاهل الصبر والشجاعة لدحر المستعمر — Wadha Am (@WadhaAm1) January 15, 2018

فخرنا أننا من جيل عهد الله غالب يا عهدنا — عليا (@EdER6rk2DeGLKdE) January 15, 2018

معاكى عهد ولن ننساكى وغدا لناظره قريب ⁦❤️⁩⁦✌️⁩ — Mohamed✌🇪🇬 (@Mohamed22sss) January 15, 2018

حبيبتي فك الله كربك واسرك ياقلبي يابطلة

كلنا معاك وبندعيلك وبندعي لكل الاسرى وياريتنا معاكم نحبكم بزااف من الجزائر — رحيل 🇩🇿 #القدس_عاصمتنا 🇵🇸✌ (@amalmi4) January 15, 2018

كفو ي بنت العم ابتسامتك هاذي تغيض الكثير من الصهاينة ربي يفك اسرك وينصرك ي عهد — mansour (@M4ns_9) January 15, 2018

لعنة الله على الصهاينة الخنازير أبناء الحرام#ستشرق شمس الحرية وتقتلع هذا الكيان الإرهابي إلى الأبد وفلسطين لا يستطيع أحد في هذا العالم أن يجعلها لغير أهلها الفلسطينيين#التحية ل عهد التميمي ولكل الشرفاء الصامدين في سجون الإحتلال الصهيوني؟!. pic.twitter.com/ioZBFZ14Mr — شرق المتوسط (@hytxY5XnD6h6PNF) January 15, 2018

وفجر 19 ديسمبر 2017، اعتقلت القوات الإسرائيلية عهد، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وبيّن مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وفي 4 يناير الجاري أخلي سبيل نور بكفالة مالية لحين محاكمتها.‎