كشف الفيديو الذي تم تداوله مساء اليوم، الأحد، للشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني الذي أكد فيه أنه محتجز في الإمارات، مدى تناقض وتلون “عيال زايد” وذبابهم الإلكتروني بتويتر، وبدا ذلك من هجومهم العنيف على الشيخ القطري الذي امتدحوه قبل أشهر ووصفوه بأنه أمير قطر الحقيقي (عندما كان يوصف على انه معارض قطري).

وكشفت تغريدة غاضبة لصبي ابن زايد حمد المزروعي سب فيها عبد الله آل ثاني، مدى تناقض هذا النظام وتلونه حسب المصلحة.

“المزروعي” الذي وصف “آل ثاني” بأنه أمير قطر قبل أشهر واشاد بها في أكثر من تغريدة على نافذته الرسمية بتويتر، خرج اليوم ليصفه بـ “كلب ابن كلب” وذلك بعد المقطع الذي أعلن فيه الشيخ عبدالله أنه محتجز في أبو ظبي.

مثل ما توقعت كلب ابن كلب الله يلعن ابو شواربك …@abdullahthanii — حمد المزروعي (@uae_3G) January 14, 2018

وتعرض “المزروعي” لهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين وصفوه بالمنافق المتلون، وأرفقوا مع ردودهم عدد من التغريدات القديمة لصبي ابن زايد التي كان يمتدح فيها الشيخ عبدالله آل ثاني عندما كان مصنفا على أنه معارض لقطر وأميرها.

هذا اللي كنتو تبونه يصير أمير قطر والحين اتسبونه وضيف عندكم امحق مراجل اتعرفونها ولكن الواضح ان اخر ورقه لكم يا بلفيت إنكم بتضغطون علينا ترى ما درينا عنكم وهذا سنعكم ياعيال النعاشه 😂 — بوفـهد الـقـطـــــري (@bofahad70704111) January 14, 2018

يعني نفاق ومصالح وبعدهااا سب وشم وتقليل مراجل 😊اللهم اصلح احوال المسلمين ووحد كلمتهم وصفوفهم ❤️ — 🇸🇦🇰🇼 (@samaasam_888) January 14, 2018

حمد المزروعي انت مو انت و انت سكران

شاهدوا تغريدة المزروعي عن الشيخ #عبدالله_بن_علي_آل_ثاني قبل و بعد اقراره انه مخطوف

عيال زايد شبيحة الخليج

الامارات سجن الخليج

الاختفاء القسري شعار امارات ساحل عمان

نلتم من الاعراض ففضحكم رب العباد pic.twitter.com/B16Ok9PHDz — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) January 14, 2018

الوزغ الحقير حمد المزروعي بين الأمس واليوم

pic.twitter.com/guQd1WL7Eo — تونسي عاشق تراب #قطر (@Tunisia_Qatar) January 14, 2018

ووصف النشطاء عيال زايد بأنهم يتبعون سياسة “إذا لم تكن معي فأنت ضدي”، دون أي اعتبار لأصول أو أخلاق، وأنهم ينبحون على أي مخالف لهم حتى لو كان أقرب أصدقائهم بالأمس.

هكذا هُم دائماً

إن لم تكن معي فأنت ضدي .!! {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} . pic.twitter.com/p8TG20KIj8 — ABO BADER (@Kuw78ait) January 14, 2018

بالأمس كانت العربية وسكاي نيوز ووسائل الإعلام الإماراتية تقول بأنه سليل أسرة باني قطر الحديثة؟

صار كلب ابن كلب يا حمد!

حاول تراسل العربية وسكاي نيوز لحذف أخباره بسرعة pic.twitter.com/oMEn27Ad3X — شؤون عربية | Arab Affairs (@Arabaffairstv) January 14, 2018

اهم شي المزروعي مقهور 😂 — 🇰🇼 👤 (@iphone_81) January 14, 2018

شتيمةمحمدزايد بصفحة المزروعي قاسيةجداًومُهينةلرموزبلدي السابقين ولم تقتصرالشتيمةعلى شخص الشيخ عبدالله بن علي وإنما طال السب والده ووالد الشيخ عبدالله يكون عّم والد سلطان فهل سلطان يقبلها ويرضىاها على عّم والده بوصفه كلب ابن كلب . الله يرحم الشيخ علي وابن شقيقه الشيخ سحيم بن حمد؟ pic.twitter.com/tlwYEtfuvK — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) January 14, 2018

لم يقتل أيها المسخ النجس "حمد المزروعي"

بفضل الله اللعبة أصبحت على المكشوف وصهاينة العرب انعرفو https://t.co/EHq4LkKwk6 — Waleed Abu Omar (@waleed_abu_omar) January 14, 2018

يشار إلى أن تقارير إعلامية نقلت عن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، قوله إنه “قيد الاحتجاز” في دولة الإمارات.

ونشرت التقارير مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشيخ آل ثاني مشيرا إلى أنه موجود في أبو ظبي، وقائلا “كنت في ضيافة محمد بن زايد والآن انتهت الضيافة وأصبحت قيد الاحتجاز”.

ويحذر الشيخ آل ثاني من أنه “يخشى أن يحدث له شيء وتتهم به قطر” مشددا على القول “أردت إبلاغكم أن قطر بريئة من أي شيء وأنا الآن في ضيافة الشيخ محمد وهو يتحمل المسؤولية عن أي شيء يجري بعد هذا الآن”.

وكان الشيخ عبد الله قد ظهر في الأشهر الماضية إلى جانب ملك السعودية وولي عهدها، حيث قدمته الرياض على أساس أنه معارض لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعطت وسائل إعلام الدول المحاصرة لقطر زخما كبيرا للشيخ عبد الله ونقلت عنه تصريحات ضد الدوحة لم تتأكد صحتها من مصدر محايد.

والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.

واشتهر صبي ابن زايد بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.