تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته صفحة “قطر بالمصري”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي يقوم على إدارتها بعض من أبناء الجالية المصرية في دولة قطر، تقريرا مصورا عن الأمن والآمان داخل الدوحة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث التقرير الذي ظهر به عدد من المقيمين المصريين عن الأمان الموجود بدولة قطر، وما يشعرون به داخل الدولة من ارتياح وأمن دون غيرها.

واستعرض الفيديو دور رجال الأمن القطريين في تسهيل أمور جميع المواطنين بالمساواة دون تمييز أو عنصرية -كما جاء على لسان المواطنين.