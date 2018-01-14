حمد المزروعي يشمت في القيادي بحماس محمد حمدان بعد محاولة اغتياله

في تغريدة تعكس مدى الانحدار الإماراتي وأن بعض العرب صاروا متصهينين أكثر من الصهاينة أنفسهم، خرج صبي “ابن زايد” البذيء “حمد المزروعي” ليعبر عن شماتته وسعادته البالغة لمحاولة اغتيال محمد حمدان أحد كوادر حركة حماس والمعروف بـ”ابو حمزة” في مدينة صيدا ظهر الأحد.

وفي تغريدة رصدتها (وطن) كشفت حقيقته وأظهرت صهيونيته، دون “المزروعي” معلقا على خبر محاولة اغتيال القيادي بحماس ما نصه:”مقتل القيادي في حماس أبو حمزة حمدان بانفجار سيارة مفخخة في صيدا جهنم وبئس المصير …”.

مقتل القيادي في حماس أبو حمزة حمدان بانفجار سيارة مفخخة في صيدا جهنم وبئس المصير … — حمد المزروعي (@uae_3G) ١٤ يناير، ٢٠١٨

وقوبلت تغريدة صبي ابن زايد بهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء، الذين تمنوا أن يكون مصيره هو الجحيم كما دعا في تغريدته، مستنكرين أخلاقه الذميمة وعدائه لكل ما هو إسلامي أو يمت للإسلام بصلة.

عقبال نسمع #موتك وبأسوء من طريقة أبو حمزه ونقول لك #جهنم وبئس المصير 🤜 — أبو عبدالله 🖐 (@fq0i0) ١٤ يناير، ٢٠١٨

قلوبهم مليان حقد على الاسلام و المسلمين pic.twitter.com/qc40cNuERo — د.اخت الجميع.🇵🇸🇸🇦 (@eruuhhh35511) ١٤ يناير، ٢٠١٨

جهنم بتعرف اهلها ، وانت أن شاء الله من اهلها pic.twitter.com/wgqf0tLlTG — alQuds (@palestine_bs) ١٤ يناير، ٢٠١٨

كما لفت النشطاء إلى أن محمد حمدان القيادي بحماس لم يُستشهد في التفجير وأصيب فقط مخاطبين “المزروعي”: “مت بغيظك”.

المسؤول حركة حماس في صيدا أيمن شناعة: الانفجار استهدف محمد حمدان وهو أحد كوادر حركة حماس وإصابته طفيفة. مُت بغيظك.. — وائل البتيري (@waelali_100) ١٤ يناير، ٢٠١٨

ليت حقدك هذا و”جهنمتك” هذه كانت للايرانيين المحتلين لجزرك ياجبان. — حنــــــان (@Hanan_1437h) ١٤ يناير، ٢٠١٨

اللهم إن لم تكن قد كتبت لحمد المزروعي هداية فخذه عاجلا غير آجل أخذ عزيز مقتدر. — أبو لوما (@foodinuse) ١٤ يناير، ٢٠١٨

الظاهر.. الاسم مزروعي والعقل منزوعي — alQuds (@palestine_bs) ١٤ يناير، ٢٠١٨

وأكدت حركة “حماس” في لبنان أن المؤشرات الأولية تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف عملية استهداف محمد حمدان أحد كوادر الحركة في مدينة صيدا .

وقالت الحركة في بيان لها، إن انفجاراً استهداف ظهر الأحد في مدينة صيدا جنوب لبنان محمد حمدان وهو كادر تنظيمي من كوادر الحركة في مدينة صيدا من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وبينت الحركة أن الانفجار أدى إلى إصابة “حمدان” في قدمه وتدمير سيارته وإلحاق الضرر بالمبنى.

وقد فتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاً في الحادث، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام لبنانية الى تحليق طائرة استطلاع إسرائيلي في سماء صيدا اليوم.