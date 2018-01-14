خسارة زوكربيرغ 3.3 مليار دولار بعد تغيير كريقة عرض الأخبار على فيسبوك

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن “مارك زوكربيرغ”، مؤسس موقع فيسبوك خسر 3.3 مليار دولار بعد التغيير في تداول الأخبار على موقعه.

وتقول الجريدة إن قرار زوكربيرغ بتغيير طريقة موقع فيسبوك في عرض الأخبار أدت لخسارته نحو 3.3 مليار دولار ما يعني أن ثروته تقلصت بنحو 4.4 في المائة حسب الإحصاءات.

وتوضح الجريدة أن التغيير في سياسات عرض الأخبار في موقع التواصل الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي، ما أدى لتراجع سعر أسهم الشركة بنحو 187.7 دولار لكل سهم.

وتضيف الصحيفة أن مجلة فوربس أكدت أن حساباتها تظهر ان الشريك المؤسس ومدير فيسبوك قد تعرض لخسارة شخصية تتعدى 3 مليارات دولار بسبب هذا القرار.وفقَ BBC

وتؤكد الجريدة أن زوكربيرغ لازال يمتلك حصة تبلغ 17 في المائة من أسهم فيسبوك التي طرحت للتداول في البورصة عام 2012.

وتقول الجريدة إن ثروة زوكربيرغ تبلغ حاليا بعد الخسارة الأخيرة 72.4 مليار دولار مشيرة إلى أن الثري الأمريكي وزوجته أعلنا قبل نحو عامين أنهما يخططان للتنازل عن 99 في المائة من حصتهما في فيسبوك لصالح الأعمال الخيرية.