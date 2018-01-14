في خطوة أثارت غضب المغردين المصريين والسعوديين على السواء، أعلن النادي الأهلي المصري عن إهداء المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة والرئيس الشرفي للنادي الاهلي، تركي آل الشيخ، عن تقديمه هدية بمبلغ 2 مليون جنيه للنادي بمناسبة فوزه بكأس السوبر.

وقال النادي الأهلي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بمقوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “طن”:” معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري.”

معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري. 👏🏆👏@Turki_alalshikh pic.twitter.com/Y7Tzc783YA — Al Ahly SC (@AlAhly) January 13, 2018

وأشعل الإعلان عن الهدية غضب العديد من المغردين السعوديين، مؤكدين بأن هناك العديد من الاندية السعودية أولى بهذا الدعم، معبرين عن استنكارهم لادعاءاته بأن السعودية لم تقدم أي دعم رسمي للنادي.

ويقعد يزعجنا المملكه لم تدفع هلله واحده — عزيز بن خالد (@3zoozvic) January 13, 2018

لو اعطاها نادي نجران اللي وضعه المادي زفت كان افضل — دحوميفتش (@d7omevic) January 13, 2018

واحنا قاعدين زي مابيقول عادل امام — عبدالعزيز النعيم (@abdulaziz_nuaim) January 13, 2018

خير ؟ من زين الطويله الهبيله ذيك والله مادفع لعيونها قرش ! — sęrA. (@_isera1) January 13, 2018

الان يطلعون الذباب و المطبلين ويقولون هذي شركة سعودية إمارتية

إذا بتحارب الفساد أبداء من اعلى الدرج — the lion (@the_lion98) January 13, 2018

الفقراء اولا حسبي الله عليه — الهنوف الغامدي (@alhanoo54147918) January 13, 2018

وعلى الجانب الآخر، عبر مغردون مصريون عن استنكارهم للأسلوب المهين والانحدار الذي وصل له النادي الاهلي بعد تنصيب “آل الشيخ” رئيسا شرفيا له، مؤكدين بأن الإعلان عن الهدية بهذه الطريقة “عيب” في حق النادي العريق، معبرين عن عدم راحتهم له.

عيب انه الحساب الرسمي للنادي الاهلي يقول حاجة كده ! — Hassan Heikal (@heikalh) January 13, 2018

مش مرتاح للراجل دا والله 😂 — 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@abdulahmostafa9) January 13, 2018

اكيد مشكور الراجل بس ملهاش لازمة بصراحة .. الاهلي اكبر من اي ملايين .. اتمني منع الكلام ده من الخطيب ! — Khaled Hafeez (@HafeezKhaled) January 14, 2018

التدخلات السعودية الاخيرة بالرياضة المصرية وخصوصاً النادى الاهلى تُشعرنا بالقلق — طارق عزت بدران (@tareqpadran) January 13, 2018

انا مش مصدق ان ده موقع الاهلي الرسمي

معقولة ده اللي اتوقعناه من بيبو

الله يكسفكم

فضحتونا

ياعرر — Magdy (@mfuaad66) January 13, 2018

خزى و عار والله. — صدفة بعضشى #مصرية (@SodfaBa3dechi) January 13, 2018