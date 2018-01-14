في خطوة أثارت غضب المغردين المصريين والسعوديين على السواء، أعلن النادي الأهلي المصري عن إهداء المستشار في ورئيس هيئة الرياضة والرئيس الشرفي للنادي الاهلي، ، عن تقديمه هدية بمبلغ 2 مليون جنيه للنادي بمناسبة فوزه بكأس السوبر.

 

وقال النادي الأهلي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بمقوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “طن”:” معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري.”

 

وأشعل الإعلان عن الهدية غضب العديد من المغردين السعوديين، مؤكدين بأن هناك العديد من الاندية أولى بهذا الدعم، معبرين عن استنكارهم لادعاءاته بأن لم تقدم أي دعم رسمي للنادي.

 

وعلى الجانب الآخر، عبر مغردون مصريون عن استنكارهم للأسلوب المهين والانحدار الذي وصل له النادي الاهلي بعد تنصيب “آل الشيخ” رئيسا شرفيا له، مؤكدين بأن الإعلان عن الهدية بهذه الطريقة “عيب” في حق النادي العريق، معبرين عن عدم راحتهم له.

 