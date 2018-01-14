علّق الممثل الكويتي حسن البلام على اساءة الفنانة ملاك الكويتية التي تهجمت على الشعب العراقي ونعتته بعبارات بذيئة.

وأكّد البلّام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”، أن ما قالته زميلته لا يتعدى كونه الا رأيها الشخصي، مشدداً على أن العراقيين “هم اهلنا وأخواننا وربعنا وحبايبنا وجمهورنا”، على حد تعبيره.

وأضاف: “العراق لا يحتاج الى شهادة من احد، لا مني ولا من غيري، هو بلد عظيم وعريق، بشعب وجمهور نكن له كل محبة وتقدير مثل ما يحبنا”.

وختم قائلاً: “الأن الأمر أصبح لدى الجهات المختصة، التي تقاضيها (ملاك) وما احد يشيل خطأ احد”.

الممثل الكويتي الرائع حسن البلام @hasanalballam يُعلق على اساءة #ملاك_الكويتيه لشعب العراق. 1/ العراق لاينتظر شهادة لامني ولا من غيري، العراق بلد عريق وعظيم وحضارة ونكن للشعب العراقي كل الاحترام. 2/ توجد جهات خاصة ستقاضيها. 3/ السوشيال ميديا ” مصيبة ” لمن لايستخدمه ” عدل” . pic.twitter.com/tcG90eEy8T — مهند حبيب السماوي (@alsemawee) ١٠ يناير، ٢٠١٨

وكانت الفنانة الكويتية وصفت العراق بأنه أرض النفاق.

وقالت: ”الخليج تاج على رؤوسكم، والإمام علي قال أهل الشقاق والنفاق، ولا أريد من أهل الشقاق والنفاق متابعتي.. حسّنوا صورتكم أمام الناس، أنتم وكندرتي (حذائي) واحد”.

وفي التفاصيل فقد كانت “ملاك” قد نشرت جميع أعلام جميع الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج لكرة القدم، باستثناء العراق على الرغم من مشاركته في المباريات، فقام الجمهور بسؤالها عن السبب فردت: “لأنها دولة غير خليجية”، فهوجمت بقسوة، لترد على هجومهم بهجوم آخر.

ونشرت فيديو عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي تبرر به كلامها، إذ كانت تقصد أن العراق ليس من دول الاتحاد الخليجي رغم مشاركته اللعب في مباريات كرة القدم، وأنها لا تستحق هذه التعليقات السلبية، وبما أن الخير يخص والشر يعم طلبت من جميع المتابعين من العراق أن يتوقفوا عن متابعتها، قائلة: “انقلعوا”.