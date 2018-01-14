علق نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، اسحاق سالم السيابي على المزاعم الإماراتية الأخيرة ودعوتها عبر قناة “سكاي نيوز عربية” لإجراء استفتاء في جزيرة “سقطرى” اليمنية لضمها للإمارات، مؤكدا بأن الجزيرة يمنية تكسرت صواري سفن الغزاة على صخورها، بحسب قوله.

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #جزيرة_سقطرى_اليمنية من ضمن اجمل الجزر العربية، واهلها من كرام العرب واشرافها. هي من القلاع الحصينة التي تكسرت صواري سفن الغزاة فوق صخورها، وفي التاريخ حكم وعبر … #اسحاق_السيابي”.

#جزيرة_سقطرى_اليمنية من ضمن اجمل الجزر العربية،واهلها من كرام العرب واشرافها. هي من القلاع الحصينة التي تكسرت صواري سفن الغزاة فوق صخورها،وفي التاريخ حكم وعبر …#اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) January 13, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #سقطرى لها في التاريخ قصص وعبر وحكايات تروى بفخر…”.

#سقطرى لها في التاريخ قصص وعبر وحكايات تروى بفخر… — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) January 13, 2018

وكانت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية قد أثارت جدلا كبيرا وموجة من الغضب في أوساط اليمنيين، حينما كشفت القناة عن توجه إماراتي لإجراء استفتاء لأهالي سقطرى تحدد من خلاله بقاء سقطرى محافظة يمنية أم ولاية إماراتية.

الخبر المثير قوبل بسخرية واسعه وإتهامات للإمارات بالسعي للسيطرة على الجزيرة بعد ترهيب اهاليها واغراء البعض منهم وشراء مساحات واسعه من اراضي الجزيرة وتوطين الآلاف منهم في الإمارات وقيام ابو ظبي بتشجيع إماراتيين بالزواج من سقطرى خلال السنوات الماضية ، والعمل على تحويل الجزيرة إلى أماراه إمارتية خلال الفترة الماضية.

وطالب اليمنيون الحكومة الشرعية باتخاذ موقف واضح مما تقوم به الإمارات، في حين اتهم ناشطون حكومة هادي بالقيام ببيع الجزيرة لأبو ظبي مقابل وقوفها إلى جانب معركتها ضد الحوثيين .

يشار إلى أن الإمارات عملت على عسكرة سقطرى ودربت الآلاف من ابنائها مستغلة حالة الفقر التي تعيشها الجزيرة