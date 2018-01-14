ضجة كبيرة وجدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم، بعد تداول “فيديو” للشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني يعلن فيه أنه محتجز في الإمارات.

وكان الشيخ عبد الله قد ظهر في الأشهر الماضية إلى جانب ملك السعودية وولي عهدها، حيث قدمته الرياض على أساس أنه معارض لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ليثبت هذا المقطع الذي انتشر اليوم وأكد فيه عبدالله آل ثاني أنه محتجز، أن كل تصريحاته السابقة ضد قطر كانت تحت ضغط وبأوامر من “ابن زايد”.

وقال “آل ثاني” في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، إنه موجود الآن في أبو ظبي في ضيافة محمد بن زايد والآن انتهت الضيافة” مضيفا “أصبحت قيد الاحتجاز”.

وحمّل الشيخ عبد الله محتجزيه المسؤولية الكاملة عن سلامته، وقال إن دولة قطر بريئة من أي مكروه قد يحدث له.

وشن نشطاء ومحللون هجوما عنيفا على الإمارات ومحمد بن زايد، مشيرين إلى أن مثل هذه الأعمال تقوم بها عصابات لا حكومات دول محترمة.

في تاريخ العرب لم يحدث :

⬅️ أن استضاف عربي شهم وذو مروءة ضيفا ثم غدر به ..

⬅️ ولم يسبق لعربي أصيل أن طالب بتسليم إمرأة لاعتقالها والتنكيل بها دون ذنب أو جريمة ..

حدث هذا في 1439 ه الموافق 2018 م على يد حكام #أبو_ظبي .. فما هي مرجعية هؤلاء القوم ..؟!#عبدالله_بن_علي_آل_ثاني — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 14, 2018

السعوديين الي كانوا يقولون هذا حاكم قطر القادم وينكم حبينا نسمع صوتكم بس 🤣🤣🤣

#عبدالله_بن_علي_ال_ثاني — الهَنُوف. 🇶🇦 (@TheHanouf7) January 14, 2018

تبرئته لـ قطر ..بعدما اتهم نظامها انه جمد حساباته البنكية وانه سعى للتحريض والتدخل في شؤون الغير يثبت أن الشيخ #عبدالله_بن_علي_آل_ثاني محتجز لدى #تنظيم_الحمدين واجبر ع هذا التصريح https://t.co/vfjlLMBGSq — نستاهلك🇸🇦 (@9977822) January 14, 2018

احتجاز امارة ابوظبي ل #عبدالله_بن_علي_آل_ثاني وهو بضيافتها سابقة لم يعرفها العرب ولا التقاليد الديبلوماسية ولا القوانين.

حاولوا صناعة معارضة ضد #قطر وفشلوا لسبب بسيط ان قطر محصنة والشعب لايحتاج معارضة لان حكومة الشيخ #تميم_المجد حققت له مستوى عالي من الرفاهية والعيش الكريم. pic.twitter.com/2bw84TSpJs — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) January 14, 2018

كما أعادت هذه الحادثة للأذهان أزمة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق، واحتجازه أيضا من قبل “عيال زايد” في الإمارات بنوفمبر الماضي، بعدما أعلن عن نيته الترشح للرئاسة ومنافسة “السيسي”.

أختطاف الحريري

أحتجاز أحمد شفيق

أحتجاز #عبدالله_بن_علي_ال_ثاني

هذا أسلوب عصابات وليس حكومات محترمه ك #دول_الخليج #فكوا_أسر_الشيخ_عبدالله — ناصر بن محمد النعيمي (@Nasser4Q) January 14, 2018

ثقتنا في قيادتنا من اول الازمه وهي تعالج الامور بهدوء ودبلوماسيه فـ الواجب منا ان نقف خلف توجيهاتها في هذي المرحله وان نكون خير معين فيما يتخذونه من اجراء سياسي ودبلوماسي.#عبدالله_بن_علي_ال_ثاني — فيصل القحطاني🇶🇦 (@qatar_F9) January 14, 2018

#عبدالله_بن_علي_ال_ثاني يفضح الامارات

والدور بعد كم يوم على المملكه

جهز نفسك يا دليم 👏👏 قال معارضه قطريه قال نهاية تعيسه للحصار pic.twitter.com/hnBUYfGwmb — محمد الهاجري (@alhajre79) January 14, 2018

#عبدالله_بن_علي_آل_ثاني دولة أبو ظبي دولة غدر ومكر ونقض للعهود والمواثيق بانتظار احتجاز سلطان بن سحيم — Ibraheem Fares (@Ibrameemfares) January 14, 2018

كما أشار بعض النشطاء إلى أن هذا “المقطع” ربما يكون فيلم جديد من أفلام محمد بن زايد.

ولم يصدر أي رد رسمي من السلطات القطرية حول هذا المقطع المتداول، لكن مغردون قطريون طالبوا الحكومة القطرية بالتواصل مع الجهات المعنية دوليا لإطلاق صراح الشيخ “عبدالله آل ثاني”، إسوة بما حدث مع رئيس وزراء لبنان “سعد الحريري”، عقب اعتقاله في المملكة العربية السعودية، و الفريق “أحمد شفيق” الذي اعتقلته أبو ظبي مسبقا.

وكانت عدة شخصيات قطرية رجحت أن يكون الشيخ عبد الله محتجزا في السعودية، وأكره على تصريحات ضد الدوحة، ومنها ما نشر في حساب باسمه في تويتر.

وقد أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر يوم 5 يونيو/ حزيران قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.

ونفت قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، هذه الاتهامات.

وقد التقى الشيخ آل ثاني في أغسطس/آب بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للتوسط في فتح الحدود أمام الحجاج القطريين للدخول لأداء مراسم الحج في مدينة مكة في السعودية.

وعُد هذا اللقاء أول لقاء علني على هذا المستوى بين البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

بيد أن الدوحة سارعت إلى القول حينها إن الشيخ آل ثاني كان في السعودية في مهمة شخصية ولا يمثل الحكومة القطرية.

وينتمي الشيخ عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني إلى أحد أبرز فروع الأسرة الحاكمة في قطر، فهو عم الأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني، وكان جده الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني ثالث حكام قطر، ووالده الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني رابع حكام قطر، وشقيقه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني خامس حكام قطر، قبل ان يتحول الحكم الى اسرة خليفة بن حمد آل ثاني الذي أطاح بانقلاب بإبن عمه الشيخ أحمد في عام 1972 .