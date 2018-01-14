سخرت الإعلامية الكويتية من فضائح الإمارات المتتالية بشأن احتجاز عدد من السياسيين لأجندات خاصة في الفترة السابقة، وكان آخرهم الفريق أحمد شفيق وتبعه اليوم الشيخ القطري المنتمي للأسرة الحاكمة .

 

ودونت “السعيد” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على الفيديو الذي تم تسريبه للشيخ عبدالله آل ثاني اليوم، وهو يستغيث ويعلن أنه محتجز في الإمارات ما نصه:”الإخوان في الإمارات يجب أن ينتبهوا لموبايلات ضيوفهم مو معقول كل واحد يستضيفونه يمسك تلفونه ويصورله يقول آنا محتجز وينزله عالنت مهوووووووووو 😫”

 

وتابعة سخريتها مذكرة متابعيها بحادثة أحمد شفيق رئيس وزراء الأسبق واحتجازه أيضا في الإمارات في نوفمبر الماضي:”أحمد شفيق إستضافوه الإمارات وأكرموه تالي مسك موبايله وصور فيديو أعلن فيه إنه محتجز 😡 والحين الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني نفس الشي يستضيفونه ويكرمونه وتالي يصور فيديو يقول فيه آنا محتجز … !!!! اذا إستضفتوا أحد مره ثالثه سحبوا منه الموبايل 😡 مي حاله هذي 😡😡”

 

 

وقال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني إنه احتجز في الإمارات بعد استضافة ولي عهد له

 

وأكد في فيديو متداول له اليوم، إن دولة بريئة من أي مكروه قد يحدث له.

 

وقال الشيخ عبدالله في الفيديو ” انا موجود الآن في أبو ظبي، كنت ضيف عند الشيخ محمد ، وأنا الأن في وضع حجر، قالوا ما تطلع”.

 

وأردف :” إذا صار على حاجة فأهل فطر بريئين منها، وأنا في ضيافة الشيخ محمد وإذا صار أي شئ بعد الآن هو يتحمل كامل مسؤوليته”.

 

وكان الشيخ عبد الله قد ظهر في الأشهر الماضية إلى جانب ملك وولي عهدها، حيث قدمته على أساس أنه معارض لأمير قطر الشيخ .

 

وأعطت وسائل إعلام الدول المحاصرة لقطر زخما كبيرا للشيخ عبد الله ونقلت عنه تصريحات ضد الدوحة لم  تتأكد صحتها من مصدر محايد.

 

وكانت عدة شخصيات قطرية رجحت أن يكون الشيخ عبد الله محتجزا في السعودية، وأكره على  تصريحات ضد الدوحة، ومنها ما نشر في حساب باسمه في تويتر.

 