قال الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي الريان، سعود بن خالد آل ثاني، إن السفارة الأمريكية في الإمارات بعثت برسالة لمحمد بن زايد عبرت فيها عن استيائها من منع الشيخ عبد الله آل ثاني من السفر، وضغطت على الخارجية الإماراتية من أجل إطلاق سراح الشيخ القطري.

ودون “آل ثاني” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:” السفارة الأمريكية في الامارات تضغط على وزارة الخارجيه الإماراتية وتوصل رسالة لمحمد بن زايد استيائها من منع عبدالله بن علي من السفر..”

السفارة الأمريكية في الامارات تضغط على وزارة الخارجيه الإماراتية وتوصل رسالة لمحمد بن زايد استيائها من منع عبدالله بن علي من السفر.. — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) January 14, 2018

ونقلت تقارير إعلامية عن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، قوله إنه “قيد الاحتجاز” في دولة الإمارات.

ونشرت التقارير مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشيخ آل ثاني مشيرا إلى أنه موجود في أبو ظبي، وقائلا “كنت في ضيافة محمد بن زايد والآن انتهت الضيافة وأصبحت قيد الاحتجاز”.

ويحذر الشيخ آل ثاني من أنه “يخشى أن يحدث له شيء وتتهم به قطر” مشددا على القول “أردت إبلاغكم أن قطر بريئة من أي شيء وأنا الآن في ضيافة الشيخ محمد وهو يتحمل المسؤولية عن أي شيء يجري بعد هذا الآن”.

وكان الشيخ عبد الله قد ظهر في الأشهر الماضية إلى جانب ملك السعودية وولي عهدها، حيث قدمته الرياض على أساس أنه معارض لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعطت وسائل إعلام الدول المحاصرة لقطر زخما كبيرا للشيخ عبد الله ونقلت عنه تصريحات ضد الدوحة لم تتأكد صحتها من مصدر محايد.

وكانت عدة شخصيات قطرية رجحت أن يكون الشيخ عبد الله محتجزا في السعودية، وأكره على تصريحات ضد الدوحة، ومنها ما نشر في حساب باسمه في تويتر.

وطالب مغردون قطريون من الحكومة القطرية التواصل مع الجهات المعنية دوليا لاطلاق صراح الشيخ “عبدالله آل ثاني”، إسوة بما حدث مع رئيس وزراء لبنان “سعد الحريري”، عقب اعتقاله في المملكة العربية السعودية، و الفريق “أحمد شفيق” الذي اعتقلته أبو ظبي مسبقا.