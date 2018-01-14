بعد إعلان الدكتورة الجامعية المثيرة للجدل “منى برنس” صاحبة فيديو الرقص الشهير، ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، أعلنت الراقصة المصرية “سما المصري” ترشحها هي الأُخرى، مؤكدةً أنها ستعلن عن برنامجها الإنتخابي لاحقاً.

جاء إعلان “المصري” من خلال تغريدةٍ نشرتها على تويتر قالت فيها: “شعب مصر العظيم ..أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الإنتخابي قريبًا..حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها”.

شعب مصر العظيم ..

أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠١٨ وسوف أعلن عن برنامجي الإنتخابي قريبًا.

حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها — سما المصري (@SamaElmasryy) ١٤ يناير، ٢٠١٨

ووجّهت الراقصة المصرية الشكر لن يساندها في الإنتخابات القادمة قائلةً: “أوجه الشكر لكل شخص يؤيدني ويقف خلفي بالانتخابات.. بيكم سنواجه المستحيل”.

أوجه الشكر لكل شخص يؤيدني ويقف خلفي بالانتخابات.. بيكم سنواجه المستحيل #سما_المصري_رئيستي — سما المصري (@SamaElmasryy) ١٤ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن سما المصري أعلنت ترشحها في انتخابات الرئاسة الماضية في 2014، ورفعت تسجيل فيديو – وقتها- تظهر فيه وهي تتحدث عن سياستها في حال تبوأت منصب الرئاسة في مصر، بقولها إنها ستجعل البلد “سايبة على الآخر” للراغبين بـ “السكر ومرافقة النساء”.

وقالت سما إنها ستجعل البلد “سايبة على الآخر”، أي ستترك الحبل على الغارب، وستجعل “الناس تاخذ راحتها”، بحيث من يريد أن يسكر أو يرافق النساء سيكون له مطلق الحرية في كل ما يريد.

وأكدت المصري أنه لا مشكلة لديها في ذلك، لأن أهم شيء في ما يمكن وصفه ببرنامجها الانتخابي هو أن سعادة الناس وأن “تكون متكيفة ومبسوطة”.

وبعدها أعلنت ترشحها أيضا لانتخابات البرلمان، ولكنها لم تترشح في كلتيهما.