في محاولة لتطييب خاطره ومواساة لنفسه بعد أن باعها لـ”ابن زايد”، زعم وسيم يوسف، الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) وإمام وخطيب مسجد زايد بأن الشعب القطري يحبه ولكنه يخشى التعبير عن حبه له خوفا من “تنظيم الحمدين” على حد زعمه.

وقال “يوسف” الذي لم يترك لفظا بذيئا كشخصه إلا وهاجم به قطر وحكامها في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#الشعب_القطري يحبني ولكنه يخشى من #تنظيم_الحمدين_الإرهابي .. فلا يستطيع البوح بمشاعره تجاهي .. معذور .. #قطر_المحتلة .. فك الله أسرهم ..”.

#الشعب_القطري يحبني ولكنه يخشى من #تنظيم_الحمدين_الإرهابي .. 😔 فلا يستطيع البوح بمشاعره تجاهي .. معذور .. #قطر_المحتلة .. فك الله أسرهم .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 13, 2018

من جانبهم، رد المغردون القطريون على مزاعم وسيم يوسف، حيث أكد البعض بأن شعب قطر شعب يحب الجميع في الله إلا أن امثاله لا يمكن أنت تجد راشدا يحبه، في حين نعته آخرون بالمرتزق، وطالبه البعض بالحضور للدوحة لمعرفة مدى حب الشعب القطري له، مشددين على أن الشعب القطري يتقرب إلى الله في بغضه.

حبتك القراده يالكلب ،، تعال وشوف اشلون نحبك والله العظيم لنخليك عبره لمن لايعتبر يا عديم الشرف والرجوله يا عبد الدراهم المجنس — n (@noufah_qt) January 13, 2018

ديوث مثلك ما يمل الا الديوثين امثال #كلب_دحلان و مرتزقته يا المرتزق pic.twitter.com/VSEjlglRdK — ابن ضيغم (@Q6r1971) January 13, 2018

والله ان الشعب القطري يبغضك في الله ويتقرب الى الله في بغضك — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) January 13, 2018

حبك برص لعنبو من حطك خطيب الضريح يالكلب 👞 — احمد المعاضيد (@ahmedbinMobarak) January 13, 2018

مشكلتك قد وضعت بقلم رصاص قابل للمحو في اي لحظة والزمن دليل بمسحك من الأمة الاسلامية pic.twitter.com/AHCnAnMxSe — بيرق قطر🇶🇦 (@BEERAQQATAR) January 13, 2018

أشهد إني أحبك وأتمنى أقابلك عشان أعبر لك pic.twitter.com/n5KSWWaq3h — يوسف الخليفي 🇶🇦 (@yyqtr) January 13, 2018

والله منت برجال ولا تمت للرجولة بشي كما قلت سابقاً ماانت الا امراءة كثر على وجهها الشعر فاصبحت كقصة الغراب المعروفة منبوذة من الرجال ومطرودة من صنف النساء فاصبحتي تتهاوين بين ذات اليمين وذات الشمال 👎👎 — 🇶🇦بدور القطرية🇶🇦 (@bdoor__qtr) January 13, 2018

تخسي إلا أنت، أنت إنسان واطي والإسلام بريئ من أشكالكم، نحن كشعب لانخشى غير الله ونفتخر بأميرنا تميم وكذلك نفتخر بالحمدين، فموتوا بغيظكم يا سافل — أحمد الريس #تميم (@Ahmad_Al_Rayes) January 13, 2018

كل تبن احنا نشوفك انت و النعال واحد مع كامل احترامي للنعال لانها ما ربت لها لحيه و اقعدت تكذب باسم الدين الله ياخذك اخذ عزيز مقتدر عساك ما اتهنا في شبابك عساك الساحق والماحق و البلاء المتلاحق — خلود الحميدي آلقطرية (@khuloudalhemaid) January 13, 2018