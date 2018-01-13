أثارت الإعلامية والممثلة السعودية نصرة الحربي، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد نشرها فيديو أمس، الجمعة، من داخل استاد “الجوهرة المشعة” الذي شهد أول حضور نسائي في تاريخ المملكة لمبارايات كرة القدم.

وتوافدت العوائل السعودية، أمس الجمعة، إلى ملعب “الجوهرة المشعة”، في سابقة تاريخية للنساء السعوديات، لحضور لقاء الأهلي والباطن، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري، والتي انتهت لصالح الاهلي بخماسية نظيفة.

وظهرت نصرة الحربي في الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية بـ”تويتر” في مدرجات استاد الجوهرة وهي ترتدي غطاء رأس يظهر معظم شعرها، وتصور أجواء اللقاء وحضور الجمهور واللاعبين في أرض الملعب.

ودونت تعليقا على الفيديو ما نصه:”شكرًا لكل القائمين علي التنظيم شكرًا لهيئة الرياضة وعلي رأسهم الأميرة ريما بنت بندر 🙏🏻علي دعمها لنا الْيَوْمَ نور الملعب بالأمهات الداعمات لابنائهم وبناتهم شكرا”

شكرًا لكل القائمين علي التنظيم شكرًا لهيئة الرياضة وعلي رأسهم الأميرة ريما بنت بندر 🙏🏻علي دعمها لنا الْيَوْمَ نور الملعب بالأمهات الداعمات لابنائهم وبناتهم شكرًا 🙏🏻🇸🇦 @ALAHLI_FCEN https://t.co/4skgPjer5R pic.twitter.com/uh3ut6WsCL — نصره الحربي (@Mlaak23) January 12, 2018

وعرض هذا المقطع المصور الممثلة السعودية لهجوم حاد من قبل النشطاء، تنوع بين النقد الغاضب والسخرية.

كما اعترض الكثير من النشطاء على مشاهد النساء في الملاعب، مؤكدين رفضهم لهذا القرار وتمسكهم بالعادات والتقاليد الدينية التي نشأت عليها المملكة.

وأشار آخرون إلى نصرة الحربي وأشباهها لا يمثلون بنات ونساء السعودية.

عقبال مانشوفك حارس المنتخب — سلطان الدهمشي (@sultanhail) January 12, 2018

استغفر الله العظيم اختلاط مع الرجال لا يجوز ذنب لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم فتن — اسرار السكون (@mooody_d43) January 12, 2018

حلم كل بنت سعوديه؟! تكلمي عن نفسك انا أخر همي احضر ملاعب الحمدلله والشكر ،الله لايجعل التفاهات اكبر طموحاتنا واهتماماتنا — روان (@1414rawnn) January 13, 2018

ماتمثلين البنت السعوديه حتى بالاحتشام مثيره وظاهره زينتك المشكله المجاهره تخليك تاخذين ذنب بنات كثير يقلدونك لانك ببلد محافظ الله يصلحك يااختي — محب الله (@YasserHilali) January 13, 2018

طلعتي انتي الي تناقزين وتصارخين الله يفشلك،ترا قسم بالله شكلك طالع غلط شجعي ماقلنا شي بس حركات المجانين بطليها تراك امام امة محمد. — KD (@iii_8s) January 12, 2018

الله يلعن من عطاك الجنسيه كان الحين كلبه في المغرب — ريم♏️ (@PeW7ic) January 13, 2018

..نصره وش هذا فجأة صارت فلبينيه ، كل مال الحقيقه تظهر نفسها 😮👀😂😂💔💔✋ — ميرآ..'🇸🇦🇸 (@wwaza900) January 13, 2018

فلبينيه طالعه😹 — إيڤا (@LY4Zgdf9eyLWJXQ) January 13, 2018

الله يريح بلاد الحرمين منكن. — NMQ (@mm76254) January 13, 2018

وقررت السلطات السعودية، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، ونافذات خاصة لبيع التذاكر للعائلات، ومطعم نسائي ودورات مياه للسيدات.

يشار إلى أن الإعلامية والممثلة السعودية، نصرة الحربي، دخلت على خط الساسة والمغردين المحسوبين على النظام الذين دأبوا في الأيام الفائتة على دعم النظام السعودي وتبرير قراراته المجحفة بحق المواطنين والتي كان آخرها رفع الدعم عن المشتقات البترولية وفرض ضريبة القيمة المضافة.

لكن الممثلة السعودية ظهرت بوصلة نفاق للنظام بنكهة “جديدة” أثارت سخرية وجدل واسع بين النشطاء، حيث بررت قرار رفع أسعار البنزين بأنه سيؤدي لتقليل حوادث التحرش بالفتيات في المملكة.

ودونت “الحربي” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) في أوائل يناير الجاري ما نصه “لما يكون سعر البنزين غالي راح يخف التحرش وملاحقة الفتيات وتعرض حياتنا للخطر كمان يخفف من الزحمة كمان يحسس الغني بالفقير لما يعدي عليه ايّام مايطلع الا للضرورة مستشفي او عمل او زيارة للاهل”.