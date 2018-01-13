أثارت الإعلامية والممثلة ، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد نشرها فيديو أمس، الجمعة، من داخل “الجوهرة المشعة” الذي شهد أول حضور نسائي في تاريخ لمبارايات كرة القدم.

 

وتوافدت العوائل السعودية، أمس الجمعة، إلى ملعب “الجوهرة المشعة”، في سابقة تاريخية للنساء السعوديات، لحضور لقاء الأهلي والباطن، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري، والتي انتهت لصالح الاهلي بخماسية نظيفة.

 

وظهرت نصرة الحربي في الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية بـ”تويتر” في مدرجات استاد الجوهرة وهي ترتدي غطاء رأس يظهر معظم شعرها، وتصور أجواء اللقاء وحضور الجمهور واللاعبين في أرض الملعب.

 

ودونت تعليقا على الفيديو ما نصه:”شكرًا لكل القائمين علي التنظيم شكرًا لهيئة الرياضة وعلي رأسهم الأميرة ريما بنت بندر 🙏🏻علي دعمها لنا الْيَوْمَ نور الملعب بالأمهات الداعمات لابنائهم وبناتهم شكرا”

 

وعرض هذا المقطع المصور الممثلة السعودية لهجوم حاد من قبل النشطاء، تنوع بين النقد الغاضب والسخرية.

 

كما اعترض الكثير من النشطاء على مشاهد النساء في الملاعب، مؤكدين رفضهم لهذا القرار وتمسكهم بالعادات والتقاليد الدينية التي نشأت عليها المملكة.

 

وأشار آخرون إلى نصرة الحربي وأشباهها لا يمثلون بنات ونساء السعودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقررت ، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

 

 

 

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، ونافذات خاصة لبيع التذاكر للعائلات، ومطعم نسائي ودورات مياه للسيدات.

 

يشار إلى أن الإعلامية والممثلة السعودية، نصرة الحربي، دخلت على خط الساسة والمغردين المحسوبين على النظام الذين دأبوا في الأيام الفائتة على دعم النظام السعودي وتبرير قراراته المجحفة بحق المواطنين والتي كان آخرها رفع الدعم عن المشتقات البترولية وفرض ضريبة القيمة المضافة.

 

لكن الممثلة السعودية ظهرت بوصلة نفاق للنظام بنكهة “جديدة” أثارت سخرية وجدل واسع بين النشطاء، حيث بررت قرار رفع أسعار البنزين بأنه سيؤدي لتقليل حوادث التحرش بالفتيات في المملكة.

 

ودونت “الحربي” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) في أوائل يناير الجاري ما نصه “لما يكون سعر البنزين غالي راح يخف التحرش وملاحقة الفتيات وتعرض حياتنا للخطر كمان يخفف من الزحمة كمان يحسس الغني بالفقير لما يعدي عليه ايّام مايطلع الا للضرورة مستشفي او عمل او زيارة للاهل”.

 