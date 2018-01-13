تعليقا على إعلان رئيس هيئة الأركان المصرية السابق سامي عنان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، قال الدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إنه يرى صدق نية “عنان” في الترشح مستبعدا ما قيل بشأن اشتراكه في “مسرحية” انتخابية أعدها العسكر.

ودون “رفعت” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تقدم #سامي_عنان للانتخابات الرئاسية يعني الكثير لو صدقت النوايا”

وتابع مشيدا بـ”عنان”: “وأظنها صادقة كون الرجل أكبر من أن يقبل أن تستأجره #الإمارات لتمثيل دور المحلل.”

تقدم #سامي_عنان للانتخابات الرئاسية يعني الكثير لو صدقت النوايا وأظنها صادقة كون الرجل أكبر من أن يقبل أن تستأجره #الإمارات لتمثيل دور المحلل. pic.twitter.com/CSrYUdtjkj — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 11, 2018

يشار إلى أن في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن مسؤول في حزب “مصر العروبة” الذي أسسه رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، خوض الأخير انتخابات رئاسة البلاد المزمع عقدها في مارس المقبل.

وقال سامي بلح، الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أول أمس الخميس، إن “عنان” وافق على قرار الهيئة العليا للحزب بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

هذا ونشرت صفحة منسوبة إلى الفريق سامي عنان، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب “مصر العروبة”.