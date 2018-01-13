تعليقا على إعلان رئيس هيئة الأركان المصرية السابق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في ، قال الدكتور رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إنه يرى صدق نية “عنان” في الترشح مستبعدا ما قيل بشأن اشتراكه في “مسرحية” انتخابية أعدها العسكر.

 

ودون “رفعت” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تقدم #سامي_عنان للانتخابات الرئاسية يعني الكثير لو صدقت النوايا”

 

وتابع مشيدا بـ”عنان”: “وأظنها صادقة كون الرجل أكبر من أن يقبل أن تستأجره # لتمثيل دور المحلل.”

 

يشار إلى أن في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن مسؤول في حزب “” الذي أسسه رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، خوض الأخير انتخابات رئاسة البلاد المزمع عقدها في مارس المقبل.

 

وقال سامي بلح، الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أول أمس الخميس، إن “عنان” وافق على قرار الهيئة العليا للحزب بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

 

هذا ونشرت صفحة منسوبة إلى الفريق سامي عنان، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب “مصر العروبة”.