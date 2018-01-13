كشف عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير جريدة “العرب” القطرية، عن اسم وسر المرأة التي قال وزير الخارجية القطري مؤخرا إنها كانت سبب استعار الخلاف بين الإمارات وقطر.

وأعلن العذبة في تغريدة له في حسابه على “تويتر”، أن هذه المرأة هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبد الرحمن باجبير.

وقال إن “السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في عام 2015، هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط الجنسية عنه، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبد الرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا”.

السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد #إمارة_أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في #قطر، ولم ترتكب جريمة في #الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى #بريطانيا — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 12, 2018

وأعاد العذبة إلى الذاكرة موقف الإمارات عام 1996 عندما رفضت تسليم قطريين اتهموا بمحاولة الانقلاب على حاكم قطر وقتها حمد بن خليفة.

لماذا رفضت #إمارة_أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم “امرأة” إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟🤔 pic.twitter.com/Kj8RgpE833 — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 12, 2018

وكتب العذبة في تغريدة أخرى: “لماذا رفضت إمارة أبو ظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبو ظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة عام 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم امرأة إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة انقلاب دموي بالإمارة؟”.

وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد فضح في حوار مع التلفزيون القطري الرسمي، سرّ قضية صامتة حدثت بين قطر والإمارات عام 2015، وسبقت الأزمة الخليجية المستمرة حتى الآن.

وقال إن سبب هذه الأزمة كان رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة #قطر: ما سأقوله في #برنامج_الحقيقة سيكون صريحا؛ لأنه من حق المواطن أن يعرف خلفيات #حصار_قطر فالمواطن القطري هو أكثر من تعرض للضرر بسبب الحصار..#الأزمة_الخليجية #إمارة_أبوظبي@MBA_AlThani_ @aromaihi @Lolwah_Alkhater pic.twitter.com/teiEH8SdSb — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 12, 2018

وروى وزير الخارجية القطري إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمه السيدة، لكن الأمير رفض طلبه.

وأضاف الوزير أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي أن “المادة 58 من الدستور القطري تمنع تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية”، وأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي.