تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، للأسيرة الفلسطينية منذ سنتين في سجون الاحتلال #إسراء_جعابيص وهي تشكو وجعها أول أمس، الخميس، أثناء جلسة استئناف على حكمها عقدت بمحكمة الاحتلال العليا غربي القدس.

وظهرت “إسراء” وهي تقول للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت تعاني من آلام “وجعي مرئي” في إشارة إلى الحروق التي أتت على جسمها.

فرفعت يديها لتقول بصوت حزين ملأه الألم والحسرة (ودموع غطت وجهها تنم عن إحساس بالخذلان)، إنه لا أصابع لها بعد أن احترقت، ولا تتلقى أي علاج في سجون الاحتلال بعد مضي أكثر من عامين على اعتقالها.

وأضافت “طولت الشغلة.. لي سنتان بلا علاج” في إشارة لطول فترة اعتقالها.

الأسيرة الفلسطينية الجريحة #إسراء_جعابيص تتحدث عن وجعها يارب رحمتك بالمستضعفين pic.twitter.com/xEvAh7UOl6 — نحو الحرية (@hureyaksa) January 13, 2018

المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع للأسيرة الفلسطينية، أثار حالة من الحزن الممتزج بالغضب بين نشطاء مواقع التواصل، الذين أبدوا أسفهم وحزنهم الشديد على وضع هذه الأسيرة الفلسطينية.

الأسيرة إسراء جعابيص خلال جلسة المحاكمة اليوم ..

والأسيرة تعاني من حروق شديدة في كافة أنحاء جسدها ، ويرفض الاحتلال تقديم العلاج اللازم لها …….

هذا كيان ممكن تعمل سلام معه ؟؟؟؟ …. pic.twitter.com/3wmhs7rjGl — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 11, 2018

إسراء جعابيص (31 عاماً) أسيرة فلسطينية اعتقلت بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصبتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر. حكم عليها بالسجن ل ١٠ سنوات بدون اي تهمه pic.twitter.com/a1qNizEvIF — Mohammad ALQADI (@ALQadiPAL) January 11, 2018

الاسيرة الفلسطينية الجريحة #إسراء_جعابيص (31 عامًا) تعاني من حروق في كافة انحاء جسدها بسبب حريق اندلع في سيارتها أمام جنود الاحتلال الذين رفضوا مساعدتها. لا تستطيع خدمة نفسها،أصابعها مقطعة ، أذنيها ملتصقة برأسها من يوقف حقدا أسود !!#Freeisraa#Helpisraa#أنقذوا_إسراء pic.twitter.com/lkbpsEChTX — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) January 11, 2018

قديش الواحد بشوف همومه و أوجاعه تافهة جداً قدام إلي بتعانيه #إسراء_جعابيص بالسجن

ربنا يعينها و يفك أسرها و يثبتها و الحمد لله على كل شيئ #إسراء_جعابيص — إبراهيم ‏🇵🇸 (@img_gh) January 11, 2018

طالبوا بحريتهن الاسيرة الفلسطينية الجريحة اسراءجعابيص التي تعاني من الحروق في كافة أنحاء جسدها الاحتلال لايزال يرفض علاجها في اكثر من هيك وجع !! #انقذوا_اسراء #اسرانا_يستغيثونكم #ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/znVegmTbk7 — nes🎀lili🇩✌🇿جزائسطينية️🇵🇸 (@nes__lili) January 11, 2018

وشن النشطاء هجوما عنيفا على حكام العرب الذين خذلوا شعوبهم، متسائلين إذا كان هذا وضع امرأة عربية فلسطينية ألا يخجل هؤلاء الحكام من الذل والمهانة التي أوصلونا إليها.

لا حول ولا قوة الا بالله على حكام العرب والله يا اسراء ما انت الا شهيدة تمشي فوق الأرض

إن الإفراج عن الأسيرة ابنة #القدس #إسراء_جعابيص و8 أسيرات اعتقلن جريحات وما

زال الرصاص في أجسادهم، وجميعهن اعتقلن على خلفية مقاومة الاحتلال، يجب أن

يعتبر اليوم من أولى أولويات المقاومة — حارث الحوراني (@_2287730586032) January 11, 2018

إسراء جعابيص وجعك وجعنا . — علاء ربيع البارون (@awwla1991awwla) January 11, 2018

– الأسيرة إسراء جعابيص بتقطع القلب والله 😭💔. — سَمَر المَقادمه. (@SamarMaqadma) January 11, 2018

طيب هيك امرأة بهيك أوجاع وهيك حالة صحية بعد بتحمل سجن!! 😭😭 سألوها عن وجعها…ردت فيه أكتر من هيك وجع الوجع واضح !! الحرية للأسيرة #اسراء_جعابيص والله حرام عليكن كيف الكون ساكت كييييف كيييييييييييف!! #helpisraa #freeisraa #انقذوا_اسراء#شرطة_المشاهير pic.twitter.com/ISYGuezSFg — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) January 11, 2018

"…في أكتر من هيك وجع" ما أكبر من وجعك إلا سكوتنا!!!#إسراء_جعابيص#انقذوا_اسراء — bahiya alnatsha (@bahiyaalnatsha) January 11, 2018

وأكدت إسراء (32 عاما) أنها بحاجة للمساعدة في الإفراج عنها لأنه لا مبرر لوجودها في السجن.

والأسيرة المقدسية من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة محاولة قتل شرطي، وذلك بعد أن انفجرت أسطوانة غاز قرب حاجز الزعيم الإسرائيلي نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها بينما كانت عائدة من مدينة أريحا إلى مدينة القدس.

واعتقلت إسراء جريحة يوم 11 أكتوبر 2015، ومع الانفجار تلاشت أصابعها بسبب حروق التهمت 50% من جسدها، وهي اليوم بحاجة لثماني عمليات جراحية في أنحاء جسدها.

وعقب جلسة الاستئناف التي عقدت للمطالبة بالإفراج عنها نظرا لتردي حالتها الصحية أبلغت المحكمة محاميتها ليئا تسيمل أنها سترسل قرارها إليه حين صدوره عبر الفاكس.

وكان ناشطون استبقوا جلسة محاكمتها الخميس الماضي بإطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن إسراء وإنقاذها من الإهمال الطبي وغردوا بوسم #أنقذو_إسراء، كما نظمت فعاليات ميدانية للتضامن معها.