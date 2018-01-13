في واقعة تكشف عدم تقبل السعوديين لقرار السماح للنساء بدخول الملاعب وحضور المباريات على الرغم من سماح البعض لنسائهم بالحضور، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا “مضحكة مبكية” تعكس خجلهم واستحيائهم مما قاموا به.

وبحسب الصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر عدد من الرجال وهم يجلسون بجانب زوجاتهم خلال حضورهم إحدى المباريات التي أقيمت في أول يوم لتنفيذ قرار السماح للنساء بدخول الملاعب.

الغريب في الصور اللافتة بأن بعض النساء ظهرن بوجوههن دون نقاب، في حين قام أزواجهن بتغطية وجوههم عبر أشمغتهم “غترة الرأس”، خجلا من فعلته.

وكانت النساء قد فتحن فصلا جديدا في تاريخ ملاعب كرة القدم السعودية مساء الجمعة، حيث سُمح لهن بحضور مباراة كرة قدم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأظهرت صور تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي نساء يصطففن أمام بوابات مخصصة للإناث مباراة الأهلي أمام الباطن في إطار مباريات الدوري السعودي في الرياض.

وسمح للنساء البالغات بدخول ملاعب كرة القدم في السعودية للتشجيع في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام.

وبعد السماح لهن بحضور مباراة الجمعة في ملعب الملك فهد، سيتاح لهن حضور مباراة الأهلي والاتحاد في ملعب الملك عبد الله لكرة القدم في مدينة جدة، والاتفاق والفيصلي في ملعب محمد بن فهد في مدينة الدمام في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء السماح للنساء في السعودية بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب بعد القرار التاريخي بالسماح لهن بقيادة السيارة.

كما سمحت الرياض العام الماضي للنساء بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي للمرة الأولى.

ورفعت السلطات السعودية الحظر على دور عرض السينما التجارية العام الماضي بعد استمرار لأكثر من 30 سنة.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، استقبلت آلاف السعوديات بحفاوة شديدة أول حفل موسيقي تحييه مطربة في السعودية.