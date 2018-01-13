نشر الشيف التركي الشهير “بوراك”، عبر حسابه على “انستغرام” صورةً جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الطاقة التركي “بيرات البايراك”، لدى زيارتهما مطعم “المدينة” الشهير في مدينة اسطنبول.
Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan Ve Enerji Bakanımız Sn. Berat Albayrak ile🤗🤗🇹🇷🇹🇷🇹🇷. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #receptayyiperdogan #türkiye #turkey #istanbul
ويشتهر الشيف التركي، “بوراك”، الذي يعمل في مطعم “المدينة” باسطنبول، بإعداد وجبات طعام شهيّة، يقوم بتصويرها ونشرها عبر حسابه الشخصيّ وحساب المطعم على “انستغرام”، وتلاقي تفاعلاً كبيراً من المتابعين.
من اشهر الطباخين في تركيا والعالم الشيف بوراك @cznburak يقدم اشهر المأكولات واجمل العروض الشيف في مطعم المدينة مطعم المشاهير .. من اشهر المطاعم بالعالم يأتون اليه من جميع انحاء العالم .. لم تشاهدوا من قبل مثل هذه الأجواء الرائعة والطعام اللذيذ .. عند مجيئكم الى اسطنبول يجب ان تكون زيارة مطعم المدينة من اولوياتكم .. كثير من المشاهير العرب والأجانب يفضلون زيارة مطعم المدينة في اسطنبول .. وفي التأكيد هو المفضل للفنانين الأتراك .. لقضاء اجمل الأوقات مع عائلتكم احبائكم واصدقائكم عنوانكم الوحيد مطعم المدينة .. اكبر ربح بالنسبة لنا هو ضحكة زبائننا ورسم الضحكة على وجوههم .. ميزتنا الإبتسامة الدائمة وحسن الإستقبال والعروض النارية الذي تقدم مع الطعام .. هدفنا تعريف العالم كله بمطعم المدينة مكان الذوق الرفيع .. مطعم المدينة بيتكم في اسطنبول .. اذا اتيتم الى اسطنبول ولم تأتوا الى مطعم المدينة فإن رحلتكم تكون ناقصة .. عند مجيئكم الى اسطنبول عليكم الاصرار على دليلكم السياحي للمجيئ بكم الى مطعم المدينة .. @cznburak ايتيلير مطعم المدينة📍 00902122933131 00905331645000 العنوان: نابسيات شارع، لافينا شارع رقم 2، ليفنت اسطنبول [email protected]medeniyetlersofrasi.com.tr مطعم المدينة اكسراي📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: شارع قديسي، رقم: 49 أكسراي / فاتح اسطنبول [email protected] مطعم المدينة تقسيم:📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: الاستقلال قديسي رقم: 39، بيوغلو اسطنبول [email protected] 👍🏼🇹🇷🇪🇺🇦🇪🇶🇦🇸🇦🇧🇭🇮🇶🇵🇸🇱🇧🇴🇲🇲🇦🇩🇿🇰🇼🇪🇬 #hataymedeniyetlersofrası #medeniyetlersofrasi #turkey #tourism #capital #istanbul #saudiarabi #qatar #uae #dubai #abudabi #unitedarabemirates #bahrain #oman #lebanon #beirut #emirates #restaurant #food #international #doha #cidde #riyadh #muscat #manama #almadina #foodarabic
من اشهر الطباخين في تركيا والعالم الشيف بوراك @cznburak يقدم اشهر المأكولات واجمل العروض الشيف في مطعم المدينة مطعم المشاهير .. من اشهر المطاعم بالعالم يأتون اليه من جميع انحاء العالم .. لم تشاهدوا من قبل مثل هذه الأجواء الرائعة والطعام اللذيذ .. عند مجيئكم الى اسطنبول يجب ان تكون زيارة مطعم المدينة من اولوياتكم .. كثير من المشاهير العرب والأجانب يفضلون زيارة مطعم المدينة في اسطنبول .. وفي التأكيد هو المفضل للفنانين الأتراك .. لقضاء اجمل الأوقات مع عائلتكم احبائكم واصدقائكم عنوانكم الوحيد مطعم المدينة .. اكبر ربح بالنسبة لنا هو ضحكة زبائننا ورسم الضحكة على وجوههم .. ميزتنا الإبتسامة الدائمة وحسن الإستقبال والعروض النارية الذي تقدم مع الطعام .. هدفنا تعريف العالم كله بمطعم المدينة مكان الذوق الرفيع .. مطعم المدينة بيتكم في اسطنبول .. اذا اتيتم الى اسطنبول ولم تأتوا الى مطعم المدينة فإن رحلتكم تكون ناقصة .. عند مجيئكم الى اسطنبول عليكم الاصرار على دليلكم السياحي للمجيئ بكم الى مطعم المدينة .. @cznburak ايتيلير مطعم المدينة📍 00902122933131 00905331645000 العنوان: نابسيات شارع، لافينا شارع رقم 2، ليفنت اسطنبول [email protected] مطعم المدينة اكسراي📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: شارع قديسي، رقم: 49 أكسراي / فاتح اسطنبول [email protected] مطعم المدينة تقسيم:📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: الاستقلال قديسي رقم: 39، بيوغلو اسطنبول [email protected] 👍🏼🇹🇷🇪🇺🇦🇪🇶🇦🇸🇦🇧🇭🇮🇶🇵🇸🇱🇧🇴🇲🇲🇦🇩🇿🇰🇼🇪🇬 #hataymedeniyetlersofrası #medeniyetlersofrasi #turkey #tourism #capital #istanbul #saudiarabi #qatar #uae #dubai #abudabi #unitedarabemirates #bahrain #oman #lebanon #beirut #emirates #restaurant #food #international #doha #cidde #riyadh #muscat #manama #almadina #foodarabic
من اشهر الطباخين في تركيا والعالم الشيف بوراك @cznburak يقدم اشهر المأكولات واجمل العروض الشيف في مطعم المدينة مطعم المشاهير .. من اشهر المطاعم بالعالم يأتون اليه من جميع انحاء العالم .. لم تشاهدوا من قبل مثل هذه الأجواء الرائعة والطعام اللذيذ .. عند مجيئكم الى اسطنبول يجب ان تكون زيارة مطعم المدينة من اولوياتكم .. كثير من المشاهير العرب والأجانب يفضلون زيارة مطعم المدينة في اسطنبول .. وفي التأكيد هو المفضل للفنانين الأتراك .. لقضاء اجمل الأوقات مع عائلتكم احبائكم واصدقائكم عنوانكم الوحيد مطعم المدينة .. اكبر ربح بالنسبة لنا هو ضحكة زبائننا ورسم الضحكة على وجوههم .. ميزتنا الإبتسامة الدائمة وحسن الإستقبال والعروض النارية الذي تقدم مع الطعام .. هدفنا تعريف العالم كله بمطعم المدينة مكان الذوق الرفيع .. مطعم المدينة بيتكم في اسطنبول .. اذا اتيتم الى اسطنبول ولم تأتوا الى مطعم المدينة فإن رحلتكم تكون ناقصة .. عند مجيئكم الى اسطنبول عليكم الاصرار على دليلكم السياحي للمجيئ بكم الى مطعم المدينة .. @cznburak ايتيلير مطعم المدينة📍 00902122933131 00905331645000 العنوان: نابسيات شارع، لافينا شارع رقم 2، ليفنت اسطنبول [email protected] مطعم المدينة اكسراي📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: شارع قديسي، رقم: 49 أكسراي / فاتح اسطنبول [email protected] مطعم المدينة تقسيم:📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: الاستقلال قديسي رقم: 39، بيوغلو اسطنبول [email protected] 👍🏼🇹🇷🇪🇺🇦🇪🇶🇦🇸🇦🇧🇭🇮🇶🇵🇸🇱🇧🇴🇲🇲🇦🇩🇿🇰🇼🇪🇬 #hataymedeniyetlersofrası #medeniyetlersofrasi #turkey #tourism #capital #istanbul #saudiarabi #qatar #uae #dubai #abudabi #unitedarabemirates #bahrain #oman #lebanon #beirut #emirates #restaurant #food #international #doha #cidde #riyadh #muscat #manama #almadina #foodarabic
مطعم المدينة مطعم المشاهير .. من اشهر المطاعم بالعالم يأتون اليه من جميع انحاء العالم .. لم تشاهدوا من قبل مثل هذه الأجواء الرائعة والطعام اللذيذ .. عند مجيئكم الى اسطنبول يجب ان تكون زيارة مطعم المدينة من اولوياتكم .. كثير من المشاهير العرب والأجانب يفضلون زيارة مطعم المدينة في اسطنبول .. وفي التأكيد هو المفضل للفنانين الأتراك .. لقضاء اجمل الأوقات مع عائلتكم احبائكم واصدقائكم عنوانكم الوحيد مطعم المدينة .. اكبر ربح بالنسبة لنا هو ضحكة زبائننا ورسم الضحكة على وجوههم .. ميزتنا الإبتسامة الدائمة وحسن الإستقبال والعروض النارية الذي تقدم مع الطعام .. هدفنا تعريف العالم كله بمطعم المدينة مكان الذوق الرفيع .. مطعم المدينة بيتكم في اسطنبول .. اذا اتيتم الى اسطنبول ولم تأتوا الى مطعم المدينة فإن رحلتكم تكون ناقصة .. عند مجيئكم الى اسطنبول عليكم الاصرار على دليلكم السياحي للمجيئ بكم الى مطعم المدينة .. ايتيلير مطعم المدينة📍 00902122933131 00905331645000 العنوان: نابسيات شارع، لافينا شارع رقم 2، ليفنت اسطنبول [email protected] مطعم المدينة اكسراي📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: شارع قديسي، رقم: 49 أكسراي / فاتح اسطنبول [email protected] مطعم المدينة تقسيم:📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: الاستقلال قديسي رقم: 39، بيوغلو اسطنبول [email protected] 👍🏼@cznburak @cinzanoismail 👍🏽🇹🇷🇪🇺🇦🇪🇶🇦🇸🇦🇧🇭🇮🇶🇵🇸🇱🇧🇴🇲🇲🇦🇩🇿🇰🇼🇪🇬 #almadinarestaurant #turkey #tourism #capital #istanbul #saudiarabi #qatar #uae #dubai #abudabi #unitedarabemirates #bahrain #oman #lebanon #beirut #emirates #restaurant #food #international #doha #cidde #riyadh #muscat #manama #almadina #foodarabic
ويعتبر مطعم “المدينة” من اشهر المطاعم بالعالم، حيث يأتيه الناس من جميع انحاء العالم؛ نظراً لمأكولاته اللذيذة وأجوائه الرائعة.
رجل الاعمال المشهور محمود السهلاوي و المذيع المشهور احمد منصور قاما بزيارة لمطعم المدينة واعجبا كثيراً بلذة الطعام .. وعبرا عن اعجابهما بطعم ( البونفيليه ) و ( كتف الخاروف بالملح ) كما ابديا اعجابهما الشديد بالعروض الذي قدمناها بطريقة اذهلتهما كما اذهلت الجميع مكان النجوم المداومين في اسطنبول مطعم المدينة نشكر جميع اصدقائنا الذي يبقون دائماً بجانبنا مطعم المدينة بيتكم في اسطنبول اذا اتيتم الى اسطنبول ولم تأتوا الى مطعم المدينة زيارتكم تكون ناقصة عند مجيئكم الى اسطنبول عليكم الإصرار على دليلكم السياحي للمجيئ بكم الى مطعم المدينة مطعم المدينة تقسيم:📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: الاستقلال قديسي رقم: 39، بيوغلو اسطنبول [email protected] ايتيلير مطعم المدينة📍 00902122933131 00905331645000 العنوان: نابسيات شارع، لافينا شارع رقم 2، ليفنت اسطنبول [email protected] مطعم المدينة اكسراي📍 00902125233131 00905425233131 العنوان: شارع قديسي، رقم: 49 أكسراي / فاتح اسطنبول [email protected] #hataymedeniyetlersofrası #medeniyetlersofrasi #turkey #tourism #capital #istanbul #ahmedmansour #saudiarabi #qatar #uae #dubai #abudabi #unitedarabemirates #bahrain #oman #lebanon #beirut #emirates #restaurant #food #international #aj #aljazzera #doha #cidde #riyadh #muscat #manama #almadina #foodarabic
ويُعرف مطعم “المدينة” باسم “مطعم المشاهير؛ وذلك لأنّ كثيراً من المشاهير الأتراك والعرب والأجانب يفضلون زيارته لقضاء اجمل الأوقات.
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