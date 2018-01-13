نشر الشيف التركي الشهير “بوراك”، عبر حسابه على “انستغرام” صورةً جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الطاقة التركي “بيرات البايراك”، لدى زيارتهما مطعم “المدينة” الشهير في مدينة اسطنبول.

ويشتهر الشيف التركي، “بوراك”، الذي يعمل في مطعم “المدينة” باسطنبول، بإعداد وجبات طعام شهيّة، يقوم بتصويرها ونشرها عبر حسابه الشخصيّ وحساب المطعم على “انستغرام”، وتلاقي تفاعلاً كبيراً من المتابعين.

ويعتبر مطعم “المدينة” من اشهر المطاعم بالعالم، حيث يأتيه الناس من جميع انحاء العالم؛ نظراً لمأكولاته اللذيذة وأجوائه الرائعة.

ويُعرف مطعم “المدينة” باسم “مطعم المشاهير؛ وذلك لأنّ كثيراً من المشاهير الأتراك والعرب والأجانب يفضلون زيارته لقضاء اجمل الأوقات.