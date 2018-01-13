قال الدكتور حزام الحزام الخبير السعودي المختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي، إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلب 50 مليار دولار من أجل إنهاء الأزمة الخليجية التي افتعلتها الإمارات بالتعاون مع السعودية ضد قطر في يونيو الماضي.

ودون “الحزام” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”محمد بن زايد طلب ٥٠ مليار دولار لإنهاء الازمه الخليجيه”

وتابع مهاجما “ابن زايد” عراب الانقلابات وصانع الفتن في المنطقة:”في الصبح شحات ،، وفي الليل تاكسي .. هذا من يحكم الامارات !!”

محمد بن زايد طلب ٥٠ مليار دولار لإنهاء الازمه الخليجيه ،، في الصبح شحات ،، وفي الليل تاكسي .. هذا من يحكم الامارات !! — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) January 12, 2018

ويبدو أن “ابن زايد” قد جن جنونه بعد الفشل الذريع للحصار الجائر ضد قطر، ونبذه والتنديد به من قبل المجتمع الدولي فأراد الخروج بأي مكسب حفظ لماء وجهه فلجأ أخيرا للابتزاز.

وعلى طريقة “وشهد شاهد من أهلها”، خرج مسؤول مصري كبير ليعترف بخيبة وفشل دول الحصار في كسب تأييد دولي لموقفهم ضد قطر.

وفي تصريحات لـ “الإخبارية” السعودية، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن موقف دول الحصار من قطر لم يلق تأييدا دوليا إلى الآن، مضيفا أن دولاً غربية كثيرة لا تستمع لمزاعم دول الحصار ضد قطر واتهامها بدعم الإرهاب.

اعتراف سفير مصري على القناة السعودية :

العالم كله لا يعتبر #قطر ارهابية باستثناء الرباعي العربي( #حلف_الفجار )

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خبتم وخاب مسعاكم ولن تجنوا من أفعالكم هذه إلا الذل والهوان pic.twitter.com/jJNqEc3IZv — عبدالله الغانم 🇶🇦 (@85alghanim) January 11, 2018

وجاءت كلمة “العرابي” في الجلسة الافتتاحية للندوة التي استضافتها البحرين بأوامر من السعودية لمهاجمة قطر تحت عنوان “قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط”.

وحاول المشاركون في تلك الندوة المدعومة إماراتيا شيطنة قطر وإلصاق عدد من التهم والافتراءات بها.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.