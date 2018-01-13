في تغريدة حوت 3 صور (فوق كل صورة عبارة مكتوبة)، استطاع المعارض السعودي المعروف والسياسي البارز الدكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد أن يلخص داء الأمة العضال وسبب هوان العرب واستضعافهم في صورة مبسطة وكلمات قليلة تحمل في طياتها معاني وإشارات ودلائل كثيرة.

وأرفق “المسعري” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على صفحته الرسمية بتويتر، صورة مجمعة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان وسعود القحطاني مستشار ولي العهد الشهير بـ”دليم”.

ودون المعارض السعودي عبارات فوق كل صورة لاقت إعجاب شديد من قبل النشطاء لبساطتها وإسقاطها على تلك النماذج للدلالة على حال الأمة البائس بشكل احترافي.

وقبل أيام قدم الدكتور محمد المسعري طريقة مبتكرة للسعوديين من أجل الاعتراض على رفع أسعار الوقود الذي تجاوز نسبة الـ126%، داعيا إياهم للاقتداء بالشعب الألماني.

وقال “المسعري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حينها:”في ألمانيا زادوا في سعر البنزين..في غضون ساعة ترك أصحاب السيارات وذهبوا إلى منازلهم”.

وأضاف قائلا: “أكثر من مليون سيارة مركونة في الطريق السريع وقفلت محاور ألمانيا من كل جهة”، موضحا أن التلفزيون الألماني أعلن خفض أسعر البنزين ووجه المواطنين بأن يأخذوا سياراتهم من الطرق.

واختتم قائلا: “عندما يكون الشعب واعي لا يستطيع الفاسدين تحقيق أي شي”.

يشار إلى أن قرار رفع أسعار البنزين في السعودية مع بداية العام الجديد 2018، قد أثار غضب المواطنين، الذين أعربوا عن اندهاشهم لمثل هذه القرارات في الوقت الذي تُنفق فيه مبالغ طائلة على الترفيه ورواتب بعض المسؤولين، وشراء القصور.