على وقع المثل الشعبي “جا يكحلها عماها”، حاول مستشار “ابن زايد” الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله تبرير اختراق الطيران الإماراتي لمجال قطر الجوي، ففضح (في لحظة سهو منه) وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وكذب تصريحه الذي أدلى به قبل أيام عن هذا الأمر.

وكانت قطر قد تقدمت قبل أيام عن طريق بعثتها في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، إثر خرق طائرة حربية إماراتية المجال الجوي القطري.

الأمر الذي نفاه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وحاول اختلاق سيناريو (كاذب) للتشويش وتبرئة بلاده من الاختراق الذي وثقته قطر.

وقال “قرقاش” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، إن الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها.”

الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 12, 2018

ليأتي عبدالخالق عبدالله اليوم ودون أن يقصد ليضع “قرقاش” في موقف محرج جدا، حيث كذب تصريحه السابق أثناء محاولته تبرير الموقف الإماراتي.

ودون “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “قطر تقول ان مقاتلة إماراتية اخترقت مجالها الجوي لمدة دقيقة واحدة فقط فوق مياه إقليمية هي في الأصل إماراتية سعودية مشتركة.”

وتابع “مثل هذه الحوادث بين دول الجوار الجغرافي اعتيادية ولا تتطلب ابلاغ مجلس الأمن الا اذا الاختراق قد زلزل استقرار قطر وزعزع أمن العالم.”

قطر تقول ان مقاتلة إماراتية اخترقت مجالها الجوي لمدة دقيقة واحدة فقط فوق مياه إقليمية هي في الأصل إماراتية سعودية مشتركة. مثل هذه الحوادث بين دول الجوار الجغرافي اعتيادية ولا تتطلب ابلاغ مجلس الأمن الا اذا الاختراق قد زلزل استقرار قطر وزعزع أمن العالم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 13, 2018

التغريدة التي اعتبرها النشطاء اعتراف صريح من مستشار “ابن زايد” بصدق الرواية القطرية، وتكذيب لتصريح “قرقاش” مما وضع “عيال زايد” المناقضين لأنفسهم وأصحاب التصريحات المتضاربة في موقف محرج جدا أمام متابعيهم.

يعني بكلامك هذا فأنت تكذب ماقاله وزير تويتر قرقاش وتؤكد الرواية القطرية.. يامستشااااار — علي بن أحمد المهندي (@Ali_111121) January 13, 2018

خل نفترض قطر هي الي خالفت وادخلت الجال الجوي للامارات. تتوقع قرقاش ايش بيسوي. — Saoud (@Qatar7593) January 13, 2018

يا استاذ العلوم السياسية. اعتيادية في الوضع الاعتيادي اما في حال المقاطعة واغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية فهو يعتبر اعتداء ويترتب عليه تبعات — [email protected] (@grbaaal5) January 13, 2018

تغريدة تدل على انك حمار مع مرتبة الشرف — Mr.S (@Qtr1Mr) January 13, 2018

ولماذا لم تدخلوا المجال الجوي للجزر التي تحتلها ايران لمدة دقيقه ولو بالغلط

اغلطوا مع ايران ولو غلطة ب ٣٠ سنه لنرى …. — Adm nor aldin (@admnordin) January 13, 2018

الحين انتو مانعين الطيارات القطرية من المرور باجواءكم إلا عبر ممرات طوارئ، وعادي عندكم "مقاتلات" تمر فوق المياه الإقليمية القطرية!! — Chocolate Lover (@ch0c0h0lc) January 13, 2018

رد غبي. لا ينم أنه لك فالسياسه. — Abdulmalik Al-Bahri (@albahri970) January 13, 2018

وكانت قطر كشفت عن إرسالها رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 في الساعة 10:10.

ولفتت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 5 كانون الثاني / يناير الجاري، انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إلى قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية تحمل الرمز التعريفي (DHC-6) قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات متجهة إلى البحرين باختراق المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأربعاء الموافق 3 كانون الثاني / يناير 2018 في الساعة 10:10، من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر، وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة.

وأكد آل ثاني أن “تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية”.

وكانت دولة قطر قد وجهت الخميس رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الأول / ديسمبر الماضي.