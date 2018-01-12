لا يتوقف وسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد من وضع نفسه في مواقف تكشف عن أخلاقه السيئة، حيث سخر من تقدم قطر بشكوى لمجلس الأمن الدولي كشفت فيها عن اختراق مقاتلة إماراتية لمجالها الجوي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الواقعة ومشيرا فيها لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: ” ترى مجالكم الجوي .. غرفتين و صالة ..”.

ترى مجالكم الجوي .. غرفتين و صالة ..@TamimBinHamad pic.twitter.com/TpEPwfqw1U — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) ١١ يناير، ٢٠١٨

من جانبهم، لقّن المغردون “وسيم يوسف” درسا في الاولويات، داعين إياه إلى أنه بدلا من من التهكم والسخرية من قطر والتحريض عليها عليه أن يحرض من اجل تحرير الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران (طنب الكبري وطنب الصغرى وأبو موسى).

وأكد المغردون في ردودهم على أن أمثال وسيم يوسف قد باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم من أجل الدرهم والدينار، مؤكدين بأن صغر حجم قطر “غرفتين وصالة” كما زعم افضل من أن تكون بارا ومرقصا مثل الإمارات.

مابقى إلا أنت يابائع وطنه وأصله ودينه ببضعة دراهم وجنسية

صدق رسول الله ﷺ حين قال في أمثالك:

” تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش .. الحديث” — عبدالله الوذين (@abqatar) ١١ يناير، ٢٠١٨

غرفتين وصالة أفضل وأشرف من بار ومرقص — بن جبر – كعبة المضيوم (@Ibn_qatar_1965) ١١ يناير، ٢٠١٨

ومساحة عقلك أقل من كعب حذاء عبدٍ تآكل بالمشي بين مرقص سَيِّدِه في قصر البحر ومنبرٍ تدنّس به بين المشرف والمقطع

ومساحة قلبك أكبر بقليل من مزبلة نفايات في غانا،أكثر المزابل تلوّثا على الكوكب

أما الدناءة التي تكوّرت على هيئة خسيس زاده الله قبحا على قُبحه مثلك،فلا تصنيف لها ولا توصيف — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) ١١ يناير، ٢٠١٨

يا هيك الشيوخ يا بلا بدي اقولها الك بالاردن اذا لسع متذكره سنحك سنحك سنحك

بس اوعى مقاتلات الامارات تطير فوق الجزر المحتله ترا ايران ما تحذر 😂 — احمد سعود الخرابشة (@Ahmad_kh97) ١١ يناير، ٢٠١٨

عز الامم وشموخها وقوتها ليس بكبرها وصغرها سماحة الشيخ وسيم يوسف .

عندك الجزر الاماراتيه صغيره وماستطاعت الامارات تحريرها من دنس ملالي ايران !! — هارون الثقفي (@haroon_al_thgfy) ١١ يناير، ٢٠١٨

عاهر الضريح يتكلم 😅☝🏼 ارجع بلادك لو انت رجال ياحيوان — Aysha.Alnaimi (@june_aysha) ١١ يناير، ٢٠١٨

رجل دين والاخلاق اخلاق رقاصه😂😂😂😂👍🏻 — Noora🇶🇦 (@NAWARIBintA) ١١ يناير، ٢٠١٨

قبحك الله ياوسيم قبحك الله ياقبيح كم أنته قبيح

تؤجج نار الفتنة بين الاشقاء

مؤامرة دنيئة

لن يغفر لك تاريخ قطر دار عز وكعبة المضيوم وتميم أجار إمرأة الموت أقرب من يلمس جهاز المخابرات شعرة من جسمها ويحك رجال تخلف الشرف ورجال تموت والعار في ظلها — هبوب الجنوب 🇴🇲🇴🇲 (@amirdfar1) ١١ يناير، ٢٠١٨

وكانت المندوبة الدائمة لدولة قطر في الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد آل ثاني، قد وجهت رسالة خطية متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، تضمنت شكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهمها باختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.

وأوردت الرسالة، “إن الطائرة حلقت فوق إحدى المناطق الاقتصادية التابعة لدولة قطر، على ارتفاع نحو 33 ألف قدم، ولمدة دقيقة واحدة”، وأكدت أنها دخلت المجال الجوي القطري، دون علم، أو موافقة السلطات في بلادها.

واعتبرت المندوبة القطرية الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وسلامة حدودها وأراضيها، وتأتي في سياق “الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة”، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر.

وأكدت السفيرة آل ثاني، أنه: “في حال تكرار مثل هذا الاختراق، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية”.