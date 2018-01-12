في رسالة أخذت منحى تحذيريا، طالب رجل الأعمال الإماراتي وأحد أذرع ولي عهد أبو ظبي، خلف الحبتور، الكويت بأن تكون واضحة وتعلن موقفها من الازمة الخليجية وان تنضم للحلف السعودي الإماراتي.

وقال “الحبتور” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”: “مجلس التعاون الخليجي من أهم مسار عندنا في الخليج العربي”، موضحا ان المملكة العربية السعودية متعاضدة مع الإمارات في الصغيرة والكبيرة، مشيرا إلى ان الإمارات أيضا متعاضدة مع السعودية 100%، مشيدا بوضوح قيادتي البلدين بحسب زعمه.

واضاف قائلا: “أتمنى من دولة الكويت وشعبها وقيادتها وسمو الأمير أن يأخذ قرار وقرار مهم جدا بأن يتعاضد مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لنصبح قوة وان لا نصبح بوابة للشرق والخطر في الخليج وان هذا ما بنسمح بيه”.

وتابع موجها حديثه لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح: “يجب ان نكون واضحين ولا ندخل إبليس بينا”.

واختتم قائلا: “الدول التي لم تدخل معنا السعودية والغمارات والبحرين يجب أن يفكرون خلال ايام لأنه اذا ما تعاضدنا الاعداء يفرحون والخطر قريب”.