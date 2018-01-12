في رسالة أخذت منحى تحذيريا، طالب رجل الأعمال الإماراتي وأحد أذرع ولي عهد أبو ظبي، ، بأن تكون واضحة وتعلن موقفها من وان تنضم للحلف السعودي الإماراتي.

 

وقال “الحبتور” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”: “ من أهم مسار عندنا في الخليج العربي”، موضحا ان المملكة العربية متعاضدة مع الإمارات في الصغيرة والكبيرة، مشيرا إلى ان الإمارات أيضا متعاضدة مع 100%، مشيدا بوضوح قيادتي البلدين بحسب زعمه.

 

واضاف قائلا: “أتمنى من دولة الكويت وشعبها وقيادتها وسمو الأمير أن يأخذ قرار وقرار مهم جدا بأن يتعاضد مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لنصبح قوة وان لا نصبح بوابة للشرق والخطر في الخليج وان هذا ما بنسمح بيه”.

 

وتابع موجها حديثه لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح: “يجب ان نكون واضحين ولا ندخل إبليس بينا”.

 

واختتم قائلا: “الدول التي لم تدخل معنا السعودية والغمارات والبحرين يجب أن يفكرون خلال ايام لأنه اذا ما تعاضدنا الاعداء يفرحون والخطر قريب”.