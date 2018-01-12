عبر هاشتاغ “#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب”، تباينت آراء ووجهات نظر السعوديين بين مؤيد ومعارض حول اليوم لأول مرة في تاريخ المملكة.

وتوافدت العوائل ،  الجمعة، إلى ملعب “الجوهرة المشعة”، في سابقة تاريخية للنساء السعوديات، لحضور لقاء الأهلي والباطن، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري، والتي انتهت لصالح الاهلي بخماسية نظيفة.

وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية في غضون ساعات قليلة.

 

وبالرغم من أن الهاشتاغ حمل الكثير من التغريدات المؤيدة للقرار، إلا أن عدد كبير أيضا من المعارضين للقرار استخدموه للتأكيد على ما وصفوه بـ”رفض” الشعب للخطوة، وحذروا من تضليل الهاشتاغ للمستخدمين حول الموقف السعودي الحقيقي تجاهها.

ومن جهة أخرى، رأى المؤيدين للقرار أنه جاء متأخراً، إذ يُسمح للسعوديات بالتجول في بعض الأماكن العامة كمراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، وهو ما لا يختلف كثيرا عن دخولهن الملاعب.

وقررت السلطات السعودية، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

 

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، ونافذات خاصة لبيع التذاكر للعائلات، ومطعم نسائي ودورات مياه للسيدات.