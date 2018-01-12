عبر هاشتاغ “#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب”، تباينت آراء ووجهات نظر السعوديين بين مؤيد ومعارض حول دخول النساء الملاعب الرياضية اليوم لأول مرة في تاريخ المملكة.

وتوافدت العوائل السعودية، الجمعة، إلى ملعب “الجوهرة المشعة”، في سابقة تاريخية للنساء السعوديات، لحضور لقاء الأهلي والباطن، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري، والتي انتهت لصالح الاهلي بخماسية نظيفة.

وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية في غضون ساعات قليلة.

وبالرغم من أن الهاشتاغ حمل الكثير من التغريدات المؤيدة للقرار، إلا أن عدد كبير أيضا من المعارضين للقرار استخدموه للتأكيد على ما وصفوه بـ”رفض” الشعب للخطوة، وحذروا من تضليل الهاشتاغ للمستخدمين حول الموقف السعودي الحقيقي تجاهها.

مايكتب في الهاشتاق لايدل ان هناك ترحيب بقرار كهذا .#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب * #التغريب يستصدم بجدار #الوعي . — مـلاهـد (@MLAHDOVECH) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

اللهم إننا نبرأ إليك مما يفعلن — ابوطلال (@n_almutirie) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

اللهم إننا نبرأ إليك مما يفعلن — ابوطلال (@n_almutirie) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

فكرة دخول النساء للملاعب ترفضها غالبية المجتمع السعودي لذا وكالعادة تم اللجوء للهشتاقات لإيهام الرأي العام أن الغالبية مع القرار ! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

ماذا يضيف للمرأة المسلمة العفيفه المحتشمة دخولها لـ ملاعب الرجال لمشاهده كرة قدم رجالية؟! (غير الإختلاط والفتن)؟!

يُسقِط الله عن المرأة خروجها لصلاة الجماعة وأنتم تخرجوها لتدخل ملاعب الرجال!!! — الفيصل. (@Dr_almarof) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

ظهرت غيرة الشعب السعودي ملتزمين وغير ملتزمين .. كلهم رافضين دخول نسائهم الملاعب .

والله أنكم كفو يالسعوديين 💪 — أصل العرب (@FYI23583299) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب وش الفائدة من حضورنا غير الصراخ ورفع الصوت والاختلاط بالرجال وتغير قيم ومبادئ المجتمع .. والله الدنيا صايرة تخوف فتن تتبعها فتن .. — حروفٌ مقيدة ⛓ (@hu_maha9) ١٢ يناير، ٢٠١٨

لانرحب باستغفال المسلمين بان دخول النساء للملعب انصاف. الانصاف توظيف واعطاء بنات البلد المكان المناسب #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب — Smile ^_^7 (@abomuteb_2000) ١٢ يناير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، رأى المؤيدين للقرار أنه جاء متأخراً، إذ يُسمح للسعوديات بالتجول في بعض الأماكن العامة كمراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، وهو ما لا يختلف كثيرا عن دخولهن الملاعب.

النساء تذهب الاسواق وفيها رجال والمنتزهات وفيها رجال مسرحيات ومهرجانات جت عالملعب ؟ زي م نتجمع مع العايله ونشوفها بالتلفزيون مافيها شيء لو دخلنا الملعب شيء مو غريب كل دول العالم تسويه الا احنا والحمدلله صار عندنا وتحقق حلمنا وحلمي انا شخصيا😂😍💛

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب — مونْ الاتحاد 👑. (@mooony_itti) ١٢ يناير، ٢٠١٨

شكرا من القلب على من دعم هذا القرار اللي اسعد ملايين النساء في السعودية ، وان شاء الله تكون هناك مقاعد مريحة لنا لأننا ما نستحمل المقاعد القاسية والغير نظيفة.#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب pic.twitter.com/VJcADwtBpI — ✨ أروى الراجحي (@aroa_10a) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

نرحب بهم وستكون هنالك اضافة جديدة في الملاعب السعودية بحضورهم ونأمل للافضل — احمد ..! (@Ahmad_Rs1) ١٢ يناير، ٢٠١٨

كل الي يعارض بالهاشتاق يحسب الناس مثل تفكيره .. ترا العالم صارت واعية وماتفكر بالتفكير المريض الي تفكر فيه .. دخول النساء بيكون منظم ومع اهاليهم زي أي مناسبة او فعالية .#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب — شعيب (@Sho3eb__) ١٢ يناير، ٢٠١٨

والله احسن قرار طلع هو هذا القرار ..

كذا بنستانس وننبسط ونغير جو على بداية الإجازة ..

وبعد اللاعبين راح يتحمسون وراح يكون فيهم طاقه زايده عشاننا 😌♥️.#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب pic.twitter.com/lDUMG0BjIv — 🌡قريبًا دكتورة (@bnt_fahad90) ١٢ يناير، ٢٠١٨

حضور مبهج وحضاري للمرأة السعودية في ملعب الجوهرة لأول مباراة في التاريخ السعودية المجيد تحضرها النساء🇸🇦🇸🇦🇸🇦دام عزك ياوطن #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب pic.twitter.com/OSyKplr6pH — سميرة مدني (@samira_madani_) ١٢ يناير، ٢٠١٨

وقررت السلطات السعودية، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، ونافذات خاصة لبيع التذاكر للعائلات، ومطعم نسائي ودورات مياه للسيدات.